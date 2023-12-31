"لن أعود سوى في تلك الحالة" .. بنزيما يُهدد الاتحاد بالرحيل في يناير

المهاجم الفرنسي يتخذ قرارًا جرئيًا مع العميد

SHAHID

يبدو أن كريم بنزيما عازم تمامًا على إنجاح تجربته الجديدة مع نادي الاتحاد السعودي، رافضًا جدًا تكرار ما حدث في النصف الثاني من عام 2023 في السنة القادمة 2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد دخل الموسم الجاري وهو بطل دوري روشن السعودي، ورغم دعمه بالعديد من النجوم على رأسهم مهاجم ريال مدريد السابق ونجولو كانتي إلا أنه قدم نصف موسم مخيبًا جدًا للآمال، حيث يتواجد في المركز السابع حاليًا بفارق 25 نقطة عن الهلال في الصدارة مع بقاء مباراة مؤجلة له سيخوضها أمام الطائي.

الدوري السعودي بدأ اليوم فترة توقف طويلة بسبب إقامة كأس آسيا، وقد أكد الصحفي محمد العميري أن بنزيما وقبل مغادرته المملكة لقضاء الإجازة مع عائلته أبلغ مسؤولي شركة الاتحاد بضرورة التعاقد مع لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الشتوي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأوضح أفضل لاعبي العالم عام 2022، حسب العميري، للمسؤولين أن عودته للفريق مرهونة بالتعاقد مع لاعبين جدد يستطيعون قيادة الاتحاد للنجاح.

يُشار إلى أن بنزيما يتعرض لحملة انتقادات واسعة من الجمهور والإعلام الاتحادي، حيث يُتهم من جانبهم باللامبالاة واللعب دون روح وحماس مع العميد.

SHAHID