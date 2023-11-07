أخبار الاتحاد اليوم | أحد أندية دوري يلو يستفز جمهور العميد وجديد ملف رحيل نونو سانتو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق السابع من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق السابع من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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هل تستجيب له؟ محمد نور يتوجه بطلب خاص لجماهير الاتحاد

توجه محمد نور أسطورة الكرة السعودية ونادي الاتحاد تحديدًا بطلب خاص لجماهير الفريق يتعلق بالأزمة الكبيرة التي يمر بها حاليًا. (طالع التفاصيل)

"حمدالله جزء من المشكلة، وذلك السبب الفني الأهم لأزمة الاتحاد"

اجتهد المحللون والنقاد الرياضيون في تفسير أزمة الاتحاد الحالية ونتائجه السلبية المتتالية والتي امتدت مؤخرًا إلى دوري أبطال آسيا بالخسارة مساء أمس أمام القوة الجوية في العراق. (طالع التفاصيل)

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سر تردد إدارة الاتحاد في إقالة نونو سانتو رغم الغضب الجماهيري

تترقب جماهير نادي الاتحاد السعودي، خبر "إقالة" البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في أي وقت. (طالع التفاصيل)

محمد نور يثير الجدل: هزيمة الاتحاد أمر إيجابي .. وكريم بنزيما "لاعب ارتكاز" جيد

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، أيامًا عصيبة للغاية؛ بعد التراجع الكبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"الجميع تطاول على الاتحاد في وجود أنمار الحائلي" .. أحد يثير غضب الاتحاديين

ربما هي تغريدة عادية، لكن إن كنت اتحاديًا فستنظر لها نظرة أخرى، لذلك هناك حالة غضب في الوسط الاتحادي تجاه نادي أحد؛ الناشط في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى. (طالع التفاصيل)

تطورات جديدة .. ثنائي عالمي ينافس مدرب العين على "كرسي" نونو سانتو في الاتحاد

لا صوت يعلو حاليًا، إلا على "هوية" المدير الفني الجديد، الذي من الممكن أن يخلف البرتغالي نونو سانتو، في نادي الاتحاد السعودي. (طالع التفاصيل)

صلاح أحدهم .. الأندية السعودية تستهدف رباعي الدوري الإنجليزي في يناير

واهم من اعتقد أن ثورة دوري روشن السعودي توقفت وانتهت عند غلق باب سوق الانتقالات الصيفي الأخير، إذ الأمر لم ينته بعد والمزيد مازال قادمًا! (طالع التفاصيل)

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