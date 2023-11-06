محمد نور يثير الجدل: هزيمة الاتحاد أمر إيجابي .. وكريم بنزيما "لاعب ارتكاز" جيد

تصريحات مثيرة للجدل من محمد نور بعد نتائج الاتحاد السيئة

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، أيامًا عصيبة للغاية؛ بعد التراجع الكبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

هذا التراجع الكبير في النتائج، يأتي بعد تألق الاتحاد الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، وتحقيقه ثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

وفي هذا السياق.. اعتبر محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، أن خسارة العميد في ذلك الوقت، أمرًا إيجابيًا للغاية.

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وقال نور في تصريحات مع برنامج "دورينا غير": "الخسارة حاليًا، أفضل من السقوط في مراحل الحسم.. ربما تساعد على تصحيح الأخطاء وعودة الفريق بقوة".

واعترف أسطورة العميد، أن جودة الفريق الاتحادي الحالية، أقل بكثير من الغريمين الهلال والنصر، متساءلًا: "ألم يكن من الأفضل إعطاء الأولوية لتدعيم النمور؟!".

وأشار محمد نور، إلى أن الاتحاد، مقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر القادم؛ لذلك كان من الأفضل على المسؤولين أن يعطوه الأولوية في التعاقد مع النجوم العالميين، بدلًا من الهلال والنصر.

وأثار نور الجدل؛ بقوله: "المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لم يكن ليأتي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لولا ضيق الوقت".

وأيد لعب بنزيما في خط الارتكاز، مثلما حدث في لقطات كثيرة بمباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي؛ قائلًا: "لا يوجد ما يمنع ذلك، طالما اللاعب يجيد في هذا المركز، وطالما أنها تفيد خطة لعب الفريق".

وأوضح نور، أن المهاجم الفرنسي، لم تصله كرات كثيرة في الأمام؛ لذلك فضل استلام الكرة بنفسه، وبناء اللعب، من خط الارتكاز.

جدير بالذكر أن الاتحاد خسر (0-2) أمام القوة الجوية العراقي، عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا.