هل تستجيب له؟ محمد نور يتوجه بطلب خاص لجماهير الاتحاد

الاتحاد يمر بأزمة كبيرة

توجه محمد نور أسطورة الكرة السعودية ونادي الاتحاد تحديدًا بطلب خاص لجماهير الفريق يتعلق بالأزمة الكبيرة التي يمر بها حاليًا.

الاتحاد يحظى بفترة سلبية جدًا على صعيد الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، حيث لم يُحقق الفوز خلال المباريات الأربعة الأخيرة وقد تراجع للمركز الخامس بفارق 11 نقطة عن الهلال في الصدارة.

وبعدما كان يُحقق نتائج إيجابية في دوري أبطال آسيا تحفظ ماء وجه المدرب نونو سانتو واللاعبين، خسر الاتحاد مساء أمس أمام القوة الجوية في العراق بثنائية نظيفة في ظل تقديمه لأداء مخيب جدًا على جميع الأصعدة.

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جماهير الاتحاد صبت جام غضبها عقب المباراة على المدرب واللاعبين وطالبت برحيل الأول واستبداله بمدرب عالمي جديد، خاصة في ظل إقبال الفريق على المشاركة في كأس العالم للأندية.

محمد نور وخلال تواجده في برنامج "دورينا غير" مساء أمس طلب من جماهير الاتحاد الهدوء والتروي والالتفاف حول الفريق لأنه مقبل على مشاركة عالمية ويحتاج دعم وتكاتف الجميع.