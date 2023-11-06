"الجميع تطاول على الاتحاد في وجود أنمار الحائلي" .. أحد يثير غضب الاتحاديين

ماذا فعل أحد الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى كي يغضب الاتحاد؟

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ربما هي تغريدة عادية، لكن إن كنت اتحاديًا فستنظر لها نظرة أخرى، لذلك هناك حالة غضب في الوسط الاتحادي تجاه نادي أحد؛ الناشط في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

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أحد؛ الذي يحتل المركز الـ14 بتسع نقاط، يستعد لمواجهة الجبلين؛ صاحب المركز الرابع بـ17 نقطة، غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من دوري يلو.

وبشأن هذا اللقاء، قام حساب أحد عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بنشر فيديو تحفيزي لجماهيره ولاعبيه، مرفقًا إياه بتعليق: "مالها إلا القوة يا شباب".

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التغريدة أغضبت الاتحاديين، معتبرين إياها إسقاطًا على هزيمة العميد اليوم الإثنين، أمام القوة الجوية العراقي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ليست هزيمة القوة الجوية فقط، إنما قبلها بأيام كان قد هزم أيضًا أمام الشباب بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن.

واحد ممن أغضبهم هذا الإسقاط هو الإعلامي الرياضي الاتحادي الذي علق: "الجميع تطاول على الكبير الاتحاد مع هذا الرئيس الضعيف .. الذي لا يجيد سوى افتعال المشاكل مع الجمهور وعاجز عن الحفاظ على حقوق أو مكتسبات النادي، واللي في فمه ماء يا أنمار الحائلي يشربه ويتوكل من على الكرسي الفخم الضخم.

يذكر أن الهزيمة أمام القوة الجوية جمدت رصيد الاتحاد عند تسع نقاط، لكن يبقى على صدارة مجموعته القارية، فيما ارتفع رصيد منافسه لسبع نقاط في الوصافة.

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