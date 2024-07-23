أخبار الاتحاد اليوم | "الكذبة" الأكبر في سوق انتقالات العميد، والوداع المذهل لحمدالله

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 23 يوليو 2024.
صفقة ضخمة في الملاعب السعودية وبعيدة عن عبد الرزاق حمدالله
المهاجم النيجيري هو الصفقة الحلم لجمهور الراقي
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الصفقة الحلم للعميد
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