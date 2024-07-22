اسم جديد .. الاتحاد يطارد حارس ريال مدريد الأسبق

الاتحاد يواصل التحرك بقوة في الميركاتو الصيفي..

لا يزال مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، يضعون التعاقد مع حارس مرمى أجنبي جديد، على رأس أولوياتهم في الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

الاتحاد حسم مجموعة من الصفقات الرسمية المهمة، في صيف العام الحالي؛ وهي: المدير الفني الفرنسي لوران بلان، متوسط الميدان الجزائري حسام عوار، الثلاثي السعودي حامد الشنقيطي وصالح الشهري ومعاذ فقيهي، مع تفعيل بند شرء الثنائي المحلي أحمد الغامدي وسعد الموسى، وتمديد استعارة حامد الغامدي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي ساشا تافوليري، مساء اليوم الإثنين، أصبح الحارس الفرنسي ألفونس أريولا، "هدفًا حقيقيًا" للعميد الاتحادي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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ساشا أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن خيار أليولا البالغ من العمر 31 سنة، اكتسب قوة كبيرة داخل نادي الاتحاد، خلال الساعات القليلة الماضية.

أريولا يلعب حاليًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد الإنجليزي، كما سبق له ومثل باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب العملاق الإسباني ريال مدريد.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان قريبًا من التعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو، قبل أن تتحول الصفقة إلى "الغريم" النصر السعودي، كما حاول التوقيع مع حامي عرين السامبا الآخر إيدرسون مورايس؛ وسط مطالب مالية ضخمة من ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي.