فيديو | إعلان أسطوري واستفزاز للهلال والنصر .. الشباب يُعلن ضم حمدالله رسميًا

خطوة جديدة في مسيرة الهداف المغربي

أعلن الشباب رسميًا تعاقده مع عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عبر إعلان أسطوري على منصة إكس.

الهداف المغربي كان قد اتفق مع الاتحاد على الرحيل هذا الصيف بعد مسيرة ممتازة بدأت في يناير 2022 وتُوجت بالفوز بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، وقد كانت الوجهة الأولى هي التعاون لكن خلافًا حول التفاصيل المالية ومدة العقد حال دون إتمام الاتفاق ليتدخل الشباب ويفوز بالصفقة.

الشباب نشر عدة تغريدات عبر حسابه على منصة إكس للإعلان عن الصفقة الكبرى والترحيب بـ "الساطي"، وقد بدأت بتغريدة عُنونت بـ "أسد جديد في كبير العاصمة .. حمدالله شبابي"، ومن ثم تغريدة أخرى حملت استفزازًا جديدًا للهلال والنصر بالقول "عاد إلى العاصمة عبر كبيرها .. حمدالله شبابي".

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ومن ثم كان مقطع الفيديو المذهل الذي نشره النادي وعنونه بـ "جاي يكمل المسيرة"، وتضمن وجود عددًا من نجوم الليوث السابقين يتحدثون مع أسد حول تقدمهم في العُمر، ومن ثم يدخل حمدالله ويقول أنه "جاي يكمل المسيرة"، وقد صُمم ذلك المقطع بالرسوم الكرتونية.

المغردون تفاعلوا بقوة مع إعلان تقديم حمدالله في الشباب وقد أبدوا إعجابهم الشديد به، فيما انهالت تغريدات الإعجاب والتقدير للاعب من جمهور فريقه السابق.