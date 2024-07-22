"الطريق أصبح ممهدًا أمام الأهلي" .. الاتحاد ينسحب من هذه الصفقة العالمية!

هل يحسم النادي الأهلي الصفقة؟..

"انسحب" نادي الاتحاد السعودي، من إحدى الصفقات العالمية التي يتنافس عليها مع عملاق جدة الآخر الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي لم يتعاقد مع أي صفقة رسمية - حتى الآن -، في الوقت الذي ضم فيه العميد الاتحادي؛ كلًا من متوسط الميدان الجزائري حسام عوار، والثلاثي السعودي "صالح الشهري، معاذ فقيهي وحامد الشنقيطي".

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، سحب نادي الاتحاد "عرضه" المقدم إلى أتالانتا الإيطالي؛ للتعاقد مع الجناح النيجيري أديمولا لوكمان.

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جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن "انسحاب" الاتحاد من صفقة لوكمان؛ يأتي بعد حسم التعاقد مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، من أستون فيلا الإنجليزي.

كافة التقارير العالمية والمحلية أجمعت على اتفاق الاتحاد مع أستون فيلا، على التعاقد مع ديابي في صفقة تتراوح بين 55 إلى 60 مليون يورو؛ على أن ينضم إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد رودي جاليتي مساء اليوم الإثنين، على أن النادي الأهلي ضم الجناح النيجيري البالغ من العمر 26 سنة إلى قائمة اهتماماته، في الميركاتو الصيفي الحالي.

أديمولا لوكمان الذي يجيد في مركز الجناح الأيسر، تألق بشكل كبير مع أتالانتا في الموسم الماضي 2023-2024؛ حيث قاده للتتويج بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على باير ليفركوزن الألماني (3-0)، في المباراة النهائية؛ وذلك بتسجيله الثلاثة أهداف "هاتريك" بنفسه.