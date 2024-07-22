مفاجأة .. "الكذبة الأكبر" في ميركاتو الاتحاد عن صفقة كيفين دي بروينه

اسم دي بروينه ارتبط بنادي الاتحاد لأسابيعٍ طويلة..

فجّر الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، خبير سوق الانتقالات العالمية، مفاجأة من العيار الثقيل، عن ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

الاتحاد تعاقد رسميًا مع 4 صفقات صيفية - حتى الآن -؛ هم متوسط الميدان الجزائري حسام عوار، والثلاثي السعودي "صالح الشهري، معاذ فقيهي وحامد الشنقيطي"، إلى جانب تفعيل بند شراء الثنائي المحلي سعد الموسى وأحمد الغامدي، وتمديد استعارة حامد الغامدي.

وفي هذا السياق.. كشف رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن جميع الأخبار المتداولة عن إمكانية انتقال النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى نادي الاتحاد، كاذبة وغير حقيقية.

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ونفى رومانو مساء اليوم الإثنين، وجود مفاوضات "من الأساس" بين العميد الاتحادي وإدارة مانشستر سيتي؛ من أجل التعاقد مع دي بروينه البالغ من العمر 33 سنة.

وكانت بعض التقارير المحلية والعالمية زعمت توصل الاتحاد إلى اتفاق شخصي مع النجم البلجيكي؛ في انتظار الحصول على "الضوء الأخضر" من العملاق الإنجليزي، لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن كيفين دي بروينه فتح في وقتٍ سابق، الباب أمام الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين؛ في حال تلقيه عرضًا ماليًا مغريًا، خاصة أنه في نهاية مسيرته الكروية.