أخبار الاتحاد اليوم | استهداف نجم برشلونة .. والانفجار في وجه الرابطة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 18 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 18 إبريل 2024

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بعد حملة التشكيك في الهلال .. الاتحاد يسير على خطى النصر بـ"طلب حاسم"!

في الأيام الماضية.. أصبحنا نشاهد ونستمع لعديد من الأخبار والتصريحات، التي تزعم تلقي نادي الهلال السعودي، مساعدات من الحكام والاتحاد المحلي للعبة؛ من أجل التتويج بالألقاب والبطولات. "اقرأ التفاصيل"

"ما يبغى مقاسات سراويل اللاعبين!" .. رد على شروط كريم بنزيما الجديدة في الاتحاد

أعرب الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن "دهشته" الكبيرة، من تحكم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في نادي الاتحاد السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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"واحد من أكبر أهداف النصر" .. السعودية تعود إلى نجم فرنسا مجددًا

يستعد المسؤولون عن الرياضة السعودية، لفتح مفاوضات جديدة مع أحد الأسماء العالمية؛ لضمه إلى كوكبة النجوم المتواجدين في دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يقتحم أزمة تأجيل الهلال والأهلي .. بيان رسمي ينفجر في وجه رابطة الدوري السعودي

رغم أنه ليس طرفًا في المباراة إلا أن نادي الاتحاد قرر اقتحام أزمة تأجيل مواجهة الهلال والأهلي ببيان رسمي، يهاجم لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

"ادفنوا المرحلة القديمة ورد الرابطة مضحك!".. تضامن إعلامي مع الأهلي وإشادة بموقف الاتحاد والنصر

فجر النادي الأهلي، قضية كبرى، بعد إعلانه عن رفض بيان رابطة دوري المحترفين السعودي، الذي تضمن تأجيل مباراة الأهلي والهلال، إلى 6 مايو المقبل. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بالقهوة العربي .. كريم بنزيما يحتفل بتأهل ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حرص النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد، على الاحتفال بتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على طريقته الخاصة. "اقرأ التفاصيل"

"نريد هذا اللاعب من برشلونة!".. وداع أوروبا الكارثي ينقذ الاتحاد

بعد مغادرة دوري أبطال أوروبا، بات السؤال واردًا بقوة حول إمكانية رحيل الألماني أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق الكرة بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اعتباره واحدًا من الصفقات المطلوبة في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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