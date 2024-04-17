بعد حملة التشكيك في الهلال .. الاتحاد يسير على خطى النصر بـ"طلب حاسم"!

طلب حاسم من إدارة نادي الاتحاد..

في الأيام الماضية.. أصبحنا نشاهد ونستمع لعديد من الأخبار والتصريحات، التي تزعم تلقي نادي الهلال السعودي، مساعدات من الحكام والاتحاد المحلي للعبة؛ من أجل التتويج بالألقاب والبطولات.

ونتيجة لهذه الأخبار؛ بدأت الأندية السعودية المنافسة، تطلب من اتحاد الكرة؛ الاستعانة ببعض الحكام دون غيرهم؛ لإدارة مبارياتهم، وخاصة تلك التي يلتقوا فيها بفريق الهلال.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء، طلب مجلس إدارة العميد من اتحاد الكرة، طاقم من حكام النخبة في أوروبا؛ لقيادة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الهلال.

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الاتحاد يواجه نادي الهلال، يوم 30 أبريل 2024، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

هذا التحرك الاتحادي؛ يأتي بعد ساعات قليلة للغاية من عودة نادي النصر، لطلب حكام أجانب لمبارياته بدلًا من المحليين؛ بسبب ما اعتبره ظلم تحكيمي ضده في مواجهة الهلال الأخيرة، بنصف نهائي كأس السوبر السعودي، والتي خسرها بهدف مقابل اثنين.