Karim Benzema - Al IttihadGetty Image/ GOAL AR
أحمد فرهود

"ما يبغى مقاسات سراويل اللاعبين!" .. رد على شروط كريم بنزيما الجديدة في الاتحاد

كريم بنزيمةالاتحادمارسيلو غاياردوعبد الرزاق حمد اللهدوري روشن السعودي

جدل جديد في الاتحاد بسبب كريم بنزيما..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

أعرب الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن "دهشته" الكبيرة، من تحكم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في نادي الاتحاد السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى نادي الاتحاد في صيف 2023؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، وسط أنباء قوية عن رغبته في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم.

ومصدر خاص لموقع "كووورة" كان قد أكد في وقتٍ سابق، على أن المهاجم الفرنسي اشترط "إقالة" المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، و"الاستغناء" عن بعض نجوم الفريق الأول، على رأسهم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ من أجل البقاء وعدم الرحيل.

المباراة التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واليوم الأربعاء.. أكد خالد بن عبدالعزيز، الناشط المعروف في منصة "إكس"، تحت عنوان "خاص"، على أن كريم بنزيما وضع بعض الشروط الأخرى للبقاء؛ مثل: اللعب بطريقة "4-3-3"، بالإضافة إلى التعاقد مع جناحين هجوميين سبق وأن لعب معهما، ومتوسط ميدان عالمي.

وعن ذلك.. علق البكيري عبر حسابه بـ"إكس"؛ قائلًا: "الحكومة بنزيما.. ما يبغى يحدد أرقام قمصان اللاعبين ومقاسات سراويلهم بعد".

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن المهاجم الفرنسي إذا كان يتحكم بهذا الشكل "الغريب"، في كيان عملاق مثل الاتحاد؛ فهو أمر غير صحي نهائيًا.

واختتم محمد البكيري، تعليقه على شروط كريم بنزيما داخل العميد الاتحادي؛ بالتأكيد على أن الفرد في خدمة المجموعة، وليس العكس.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين