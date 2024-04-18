"ادفنوا المرحلة القديمة ورد الرابطة مضحك!".. تضامن إعلامي مع الأهلي وإشادة بموقف الاتحاد والنصر

هل تتراجع الرابطة بعد بيان الأهلي وتضامن الاتحاد والنصر؟

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فجر النادي الأهلي، قضية كبرى، بعد إعلانه عن رفض بيان رابطة دوري المحترفين السعودي، الذي تضمن تأجيل مباراة الأهلي والهلال، إلى 6 مايو المقبل.

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وكشفت إدارة المسابقات بالرباطة، عن تأجيل مباراة الأهلي والهلال، التي كانت مقررة في 19 أبريل، لتقام يوم الإثنين الموافق 6 مايو؛ بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي، بتأجيل لقاء الهلال ضد العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بسبب ظروف الحالة الجوية في الإمارات.

وذكر الإعلامي صالح الطريقي، عبر منصة (إكس)، أن ما فعله الأهلي، وتضامن معه ناديا الاتحاد والنصر، ليس مجرد إصدار بيان للتعبير عن آرائهم، موضحًا أن الأندية تحاول تأسيس منظومة جديدة عنوانها "المرجع بيننا وبين اتحاد الكرة ولجانه اللوائح والأنظمة"، مضيفًا "هل تقفون معهم لدفن المرحلة القديمة، مرحلة الأمزجة وعدم المساواة؟"

وقال الإعلامي نجيب الجداوي، إن بيانات أندية الأهلي والاتحاد والنصر، تؤكد على مواقف الأندية الكبار الثابتة التي لا تقبل التجاوز والتقليل، واصفًا إياها بأنها بيانات تاريخية ستعيد ترتيب الأوراق داخل الرابطة".

من جانبه، قال الإعلامي محمد الشيخي، مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي، إن البيان الشجاع أفسح الطريق لخروج بياني الاتحاد والنصر، مضيفًا "المضحك في رد الرابطة على النصر ما ورد في خطابها نصًا: "حرصًا من الرابطة على المواعيد المعتمد في روزنامة الموسم الرياضي وتحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية الرابطة، فإنه يتعذر الموافقة على طلبكم، وعليه فإن المباراة ستقام في موعدها".. أين هذه الاستراتيجية في قرار تأجيل الأهلي والهلال؟"

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وتسلح الأهلي في بيانه الرسمي إلى الرابطة، بأن قرار إدارة المسابقات خالف المادة التاسعة فقرة (4) من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تقتضي بأن تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل نادٍ يومي راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية".

SHAHID