"واحد من أكبر أهداف النصر" .. السعودية تعود إلى نجم فرنسا مجددًا

اسم جديد يعود إلى حسابات السعوديين..

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يستعد المسؤولون عن الرياضة السعودية، لفتح مفاوضات جديدة مع أحد الأسماء العالمية؛ لضمه إلى كوكبة النجوم المتواجدين في دوري روشن للمحترفين.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023".

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عاد النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية حسام عوار، إلى حسابات المسؤولين عن الرياضة السعودية، مجددًا.

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جاليتي أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن السعوديين أجروا اتصالات مع عوار، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أنهم فشلوا في حسم الصفقة.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن الساعات القادمة، ستشهد اتصالات جديدة من السعودية، مع عوار وناديه روما الإيطالي؛ من أجل بحث التعاقد مع اللاعب رسميًا.

جدير بالذكر أن حسام عوار "25 سنة"، كان أحد أكبر أهداف نادي النصر، في الصيف الماضي، قبل التوجه إلى خيار الإيفواري سيكو فوفانا، الذي رحل إلى نادي الاتفاق، في الميركاتو الشتوي "يناير 2024"، على سبيل الإعارة.

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