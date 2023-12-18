أخبار الاتحاد اليوم | اجتماع مفاجئ بين عبدالرزاق حمدالله ومسؤولي النصر وبراءة كريم بنزيما من اتهام جاياردو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ18 من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ18 من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"موسم صفري وطرد الأجانب" .. الأهلي يمهد لإعادة سيناريو 2005 المأساوي في الاتحاد

"الوصول إلى النجاح صعب لكن الحفاظ عليه أصعب".. هكذا دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، موسم 2005-2006؛ بعد الإنجازات الذي حققها في العام الرياضي الذي سبقه. (طالع التفاصيل)

"أنمار الحائلي وأحمد كعكي بريئان من أزمة الاتحاد، هذا هو المتهم الحقيقي"

يُحاول الجميع حاليًا البحث في أسباب أزمة الاتحاد وموسمه المخيب للآمال على جميع الأصعدة، خاصة بعد خروجه الصادم من كأس العالم للأندية إثر خسارته القاسية أمام لأهلي المصري 3-1 في الدور الثاني. (طالع التفاصيل)

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نهاية مفاجئة وغريبة .. تطور ملفت في قضية حمدالله مع النصر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطور ملفت في قضية النصر مع مهاجمه السابق عبد الرزاق حمدالله، والتي بدأت في نوفمبر من العام الماضي ومازالت مثارة في أروقة المحاكم. (طالع التفاصيل)

غيابه سيطول .. لويز فيليبي يُعزز فرص حجازي للعودة لقائمة الاتحاد

يبدو أن أحمد حجازي مدافع الاتحاد لن يصبر طويلًا بعد بداية يناير القادم حتى يعود لقائمة فريقه في دوري روشن السعودي، حيث قدم له زميله لويز فيليبي خدمة كبيرة بطريقة غير مقصودة. (طالع التفاصيل)

أبواب السعودية مفتوحة.. مورينيو يلمح بانتهاء رحلته مع روما: ليس قراري!

ألمح جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، إلى إمكانية انتهاء رحلته مع الفريق العاصمي، بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

كبش الفداء الأسهل؟ تحاربون حمدالله وأرقامه تُحرجكم أمامه!

رب ضارة نافعة .. مثل قد ينطبق تمامًا على غياب عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية، والتي خسرها فريقه بنتيجة 3-1 وبأداء مخيب للآمال. (طالع التفاصيل)

"قليل الاحترام وعقليته ضعيفة" .. نجوم الاتحاد السابقين يُهاجمون زكريا هوساوي

واجه زكريا هوساوي الظهير الأيسر لفريق نادي الاتحاد، سيلًا من الانتقادات الكبيرة، بعد موقفه مع زميله فيصل الغامدي خلال مباراة الأهلي المصري، ببطولة كأس العالم للأندية 2023. (طالع التفاصيل)

شمت في الاتحاد وقلل من الأهلي؟ .. حقيقة تصريحات مارسيلو عن مونديال الأندية

أوضح نادي فلومينينسي البرازيلي حقيقة التصريحات المتداولة في الساعات الأخيرة لنجمه مارسيلو حول مباراة الاتحاد السعودي والأهلي المصري في الدور الثاني من كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

مدرب الأهلي يبرئ كريم بنزيما من اتهام جاياردو ويؤكد: درست الاتحاد في 3 أيام!

أكد السويسري مارسيل كولر؛ المدير الفني للأهلي المصري، أن فريقه تفوق على نظيره الاتحاد السعودي بفضل الروح الجماعية للفريق وتجنب أي خطأ من الممكن أن يستغله نجوم العميد، موضحًا في الوقت نفسه أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لم يكن هو سبب انتكاسة فريقه. (طالع التفاصيل)

جاياردو يهدد ستة لاعبين بعد وداع المونديال .. ثورة مرتقبة في الاتحاد

بالطبع لن يمر وداع كأس العالم للأندية السعودية 2023 مرور الكرام في نادي الاتحاد، فكل ما تم خلال الميركاتو الصيفي الماضي من تعاقدات كان بالأساس من أجل الحدث العالمي، لذلك هناك ثورة مرتقبة في العميد. (طالع التفاصيل)

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