"قليل الاحترام وعقليته ضعيفة" .. نجوم الاتحاد السابقين يُهاجمون زكريا هوساوي

نجوم الاتحاد السابقين يوجهون رسائل قوية جدًا لهوساوي

واجه زكريا هوساوي الظهير الأيسر لفريق نادي الاتحاد، سيلًا من الانتقادات الكبيرة، بعد موقفه مع زميله فيصل الغامدي خلال مباراة الأهلي المصري، ببطولة كأس العالم للأندية 2023.

هوساوي تجاهل زميله الغامدي الذي كان يحاول مصافحته خلال أحداث المباراة، ليتم تداول اللقطة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ووجه عدنان فلاته لاعب نادي الاتحاد السابق رسالة إلى هوساوي حيث قال: "ما فعلته مع الغامدي قلة احترام وأنت لاعب جيد ولكن عقليتك ضعيفة".

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وطلب فلاته من هوساوي أن يكون حريصًا بشكل أكبر على اللعب بشكل أساسي، حيث قال: "تلعب مع الفريق منذ سنتين، وحتى الآن تلعب شوط واحد فقط في المباريات وأنت في هذا العمر؟ ماذا تفعل!".

وعلى جانب آخر، نشر نايف هزازي عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" فيديو قال فيه: "هوساوي يرى نفسه ولاعب ضعيف الشخصية، وأخرج زملائه من أجواء المباراة أمام الأهلي المصري".

وواصل: "كان على هوساوي أن يتحمل دائمًا زملائه في الملعب، ولكن بسببه تبعثرت أوراق جاياردو مدرب الاتحاد".