كبش الفداء الأسهل؟ تحاربون حمدالله وأرقامه تُحرجكم أمامه!

جمهور وإعلام العميد يوجه انتقادات عنيفة للمهاجم المغربي

رب ضارة نافعة .. مثل قد ينطبق تمامًا على غياب عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية، والتي خسرها فريقه بنتيجة 3-1 وبأداء مخيب للآمال.

النفع لم يكن لصالح الاتحاد بل للمهاجم المغربي، الذي تفادى تحميله المزيد من مسؤولية تدهور وضع بطل دوري روشن هذا الموسم، فقد اعتاد العديد من إعلاميي وجماهير العميد استخدام حمدلله كبش فداء لكل مشكلة في الفريق.

حمدالله أحدث ثورة هائلة في هجوم الاتحاد بعد انضمامه له في يناير الماضي، كما فعل حين ارتدى قميص النصر قاده للقب الدوري 2018-2019، ولا أحد ينكر دوره الكبير في التتويج باللقب الموسم الماضي، لكن رغم ذلك مازال العديد يُحمله مسؤولية أي إخفاق في الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قالوا أحيانًا أنه يتمرد ويرفض الجلوس على دكة البدلاء، وقالوا أنه يريد الرحيل في يناير، وقالوا أنه مشكلة فنية للفريق في الملعب لأنه لا يتوافق مع كريم بنزيما، وقالوا أنه سبب المستوى المخجل للمهاجم الفرنسي .. أي مشكلة أو سلبية يجب أن يرتبط السبب بشكل أو بآخر بحمدالله! وحقيقة لا ننكرها أن "اللوبي" النصراوي في الإعلام، والذي مازال في فمه مرارة مما فعله اللاعب، يؤجج دومًا نار الهجوم ضده.

سألوا علي معلول مدافع الأهلي المصري بعد نهاية مباراة الاتحاد "كيف ترد على من انتقده مؤخرًا وطالب بالتخلي عنك؟" فأجاب أفضل إجابة للاعب كرة قدم، قال "في الملعب".

هذا أيضًا كان رد حمدالله على كل تلك الشكوك والانتقادات ضده، رده كان حاضرًا في الملعب دومًا، وقد كان حاسمًا تمامًا والأرقام لا تكذب أبدًا، بل ترد على الجميع وتُحرجهم أمام الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين في موسم واحد.

حمدالله خلال عام 2023، منذ الأول من يناير الماضي حتى اليوم الـ17 من ديسمبر، يتصدر قائمة الهدافين في دوري روشن برصيد 41 هدفًا، بالمشاركة مع تاليسكا نجم النصر وأوديون إيجالو مهاجم الهلال والوحدة حاليًا.

صاحب الـ33 عامًا نجح في صناعة 6 أهداف، ليتفوق بذلك على مهاجم النصر في إجمالي المساهمات التهديفية، حيث يمتلك 47 بصمة، مثل إيجالو، مقابل 46 لتاليسكا، وبالنسبة لكريستيانو رونالدو نجم الدوري الأول فله 40 مساهمة منها 30 هدفًا.

البعض قد يقول أن مستوى حمدالله تراجع هذا الموسم! وهل أداء الاتحاد وظروفه تُساعد أحد على التألق والنجاح هذا الموسم؟ هل حمدالله يتحمل وحده المسؤولية كما يُحاول البعض الدفع بهذا الاتجاه؟ لا أنكر أبدًا أن مستواه ليس مثل الموسم الماضي لكن حمدالله ضحية الظروف المعاكسة في الفريق، ضحية تغيير طريقة اللعب من مهاجم واحد إلى مهاجمين، لا تنسوا أن هناك وحشًا فرنسيًا يُقاسمه الآن منطقة الجزاء والفرص السانحة للتسجيل ولذا طبيعي أن تتراجع الأرقام.

رغم كل هذا، حمدالله هذا الموسم يمتلك 9 أهداف في الدوري مثل بنزيما تمامًا، وقد صنع هدفين فيما الفرنسي 4، ذلك رغم السوء الكبير في حالة الأجنحة وصناعة اللعب في الاتحاد وتغيير المدربين والإصابات الكثيرة.

ختامًا، أنا لا أبرئ حمدالله من التراجع هذا الموسم ولست أبدًا ضد استبداله بمهاجم آخر قادم من أوروبا أفضل جودة وإمكانيات، لكني ضد تحميله كل مسؤولية الأداء المخيب في الاتحاد وجعله كبش الفداء السهل الذي يستسهل الجميع توجيه سهام النقد ضده ... حمدلله مجرد جزء من الصورة لكن هناك أجزاء أخرى كثيرة، وكما قلت رب ضارة نافعة لأننا رأينا أخيرًا من ينتقد أداء بنزيما بعد مستواه أمام الأهلي .. شيء لم نكن لنراه لو بدأ المغربي المباراة!