"موسم صفري وطرد الأجانب" .. الأهلي يمهد لإعادة سيناريو 2005 المأساوي في الاتحاد

الاتحاد عاش أيامًا قاسية بعد المشاركة المونديالية الأولى

"الوصول إلى النجاح صعب لكن الحفاظ عليه أصعب".. هكذا دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، موسم 2005-2006؛ بعد الإنجازات الذي حققها في العام الرياضي الذي سبقه.

الاتحاد توّج في موسم 2004-2005، ببطولتي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال العرب، مع التأهل لأول مرة في تاريخه، للمشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية.

أولى البطولات التي نافس عليها العميد الاتحادي، في موسم 2005-2006؛ كانت بطولة كأس العالم للأندية؛ حيث كان يجب عليه أن يواجه الأهلي المصري، في الدور الأول.

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فعلًا.. ضرب الاتحاد بقوة، وحقق انتصارًا ملحميًا على الأهلي، بهدف مقابل لا شيء، سجله الأسطورة محمد نور؛ ليضرب موعدًا مع ساو باولو البرازيلي، في دور نصف النهائي.

خسر الاتحاد (2-3) أمام ساو باولو؛ بعد أن قدّم مباراة مبهر، قبل أن يسقط في لقاء المركزين الثالث والرابع بشكل مفاجئ، ضد فريق ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي، وبنفس النتيجة.

انهيار الاتحاد بعد كأس العالم للأندية

بعد كأس العالم للأندية، بدأ الانهيار الاتحادي التام؛ حيث ودع الفريق الأول لكرة القدم، الموسم الرياضي "بدون" أي لقب؛ سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بالوصول إلى المربع الذهبي في مسابقة الدوري السعودي، في موسم 2005-2006؛ والذي كان يُلعب بهذا النظام سابقًا.

خسر العميد (1-2) أمام نادي الهلال، في المربع الذهبي من المسابقة المحلية؛ ليتأهل الزعيم لمواجهة الشباب في النهائي؛ قبل أن يتوّج الليث باللقب رسميًا، فيما بعد.

وعلى مستوى كأس ولي العهد، ودع الاتحاد "المسابقة" من دور ربع النهائي، في هذا الموسم؛ بعد الخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ"ركلات الجزاء".

كذلك.. ودع عملاق السعودية، مسابقة دوري أبطال آسيا - الذي كان يحمل لقبها -، من دور ربع النهائي؛ بعد خسارة مذلة أمام الكرامة السوري، بأربعة أهداف دون رد، في مباراة الإياب، على الرغم من الفوز (2-0) ذهابًا.

ثورة اتحادية بعد الموسم الصفري

هذا الموسم الصفري؛ دفع مجلس إدارة نادي الاتحاد، لإحداث ثورة كبرى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين الأجانب.

قامت الإدارة الاتحادية، بـ"إقالة" الروماني أنخيل يوردانيسكو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، والتعاقد مع المدرب الفرنسي برونو ميتسو، الذي لم يستمر كثيرًا في منصبه.

أيضًا.. تم التخلص من جميع أجانب الفريق وقتها؛ وهم البرازيلي تشيكو والمغربي جواد الزايري والسيراليوني محمد كالون والغاني برينس تاجو والكاميروني جوزيف ديزري جوب، والتعاقد مع لاعبين جدد.

هل يتكرر سيناريو 2005-2006 "المأساوي"؟!

سيناريو 2005-2006 الذي أعقب المشاركة الأولى للاتحاد، في بطولة كأس العالم للأندية؛ يرعب جماهير الفريق الأول لكرة القدم، خوفًا من معايشة نفس المأساة، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وبالفعل.. الاتحاد يعيش أيامًا صعبة حاليًا؛ حيث ودع مسابقة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، من الدور الأول؛ بالخسارة أمام الأهلي المصري (1-3).

وعلى الرغم من تصريحات النجم الدولي الشاب فيصل الغامدي، متوسط ميدان نادي الاتحاد، بعد الخسارة من الأهلي؛ والذي قال فيها: "مصالحة الجماهير يجب أن تكون بالتتويج ببطولتين على الأقل، في الموسم الحالي"؛ إلا أن المؤشرات تؤكد غير ذلك.

ويحتل العميد الاتحادي، المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في الوقت الذي تأهل فيه إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية، مع ضربه موعدًا أمام الفيصلي، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن: "هل يستطيع الاتحاد التتويج بأي بطولة في الموسم الحالي.. أم يتكرر سيناريو 2005-2006 الذي أعقب المشاركة المونديالية الأولى؟".