مدرب الأهلي يبرئ كريم بنزيما من اتهام جاياردو ويؤكد: درست الاتحاد في 3 أيام!

مارسيل كولر .. يكشف كيف تفوق على الاتحاد؟

أكد السويسري مارسيل كولر؛ المدير الفني للأهلي المصري، أن فريقه تفوق على نظيره الاتحاد السعودي بفضل الروح الجماعية للفريق وتجنب أي خطأ من الممكن أن يستغله نجوم العميد، موضحًا في الوقت نفسه أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لم يكن هو سبب انتكاسة فريقه.

بطل إفريقيا كان قد أطاح ببطل الدوري السعودي من كأس العالم للأندية 2023 بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، في ربع النهائي.

وحول اللقاء، قال كولر خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "أظهرنا قدراتنا كفريق، وكفريق جماعي كان الأداء عظيمًا جدًا، وهذا مهم أمام فريق كبير بحجم الاتحاد، فعندما تلعب أمام فريق يضم هذا الكم من النجوم يكون أهم شيء بالنسبة لك هي الروح الجماعية، لأنهم ينتظرون أي خطأ لمعاقبتك عليه، وهو ما لم نسمح لهم به".

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وأضاف: "أمضينا ثلاثة أيام لدراسة الثغرات الدفاعية الموجودة في الاتحاد وكيفية استغلالها، كي نتمكن من التسجيل، كنا نهدر الكثير من الفرص في المباريات الماضية، لكننا توفقنا أمام الاتحاد".

وحول ما إذا كان إهدار بنزيما لركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه في الشوط الأول هو ما صعب المباراة على الاتحاد كما زعم مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، اختتم كولر: "ضياع ضربة الجزاء لم تكن نقطة التحول أو غير ذلك، كنا سنكمل المباراة بنفس الوتيرة ونحقق نتيجة جيدة، لكن تصدي الشناوي بالتأكيد أحدث فرقًا كبيرًا معنا ونشكره على ذلك".

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي الأهلي في نصف النهائي بفلومينينسي البرازيلي، في اللقاء المقرر إقامته غدًا الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جدة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.