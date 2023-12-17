شمت في الاتحاد وقلل من الأهلي؟ .. حقيقة تصريحات مارسيلو عن مونديال الأندية

الأهلي يُواجه الفريق البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء غدٍ الإثنين

أوضح نادي فلومينينسي البرازيلي حقيقة التصريحات المتداولة في الساعات الأخيرة لنجمه مارسيلو حول مباراة الاتحاد السعودي والأهلي المصري في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

بطل إفريقيا كان قد هزم بطل دوري روشن السعودي 3-1 وتأهل لنصف النهائي حيث سيُواجه بطل كأس ليبرتادوريس مساء غدٍ الإثنين في جدة.

التصريحات المنسوبة إلى مارسيلو تحمل شماتة من جانبه بخسارة الاتحاد من الأهلي وكذلك تقليل من الفريق المصري وحظوظه في المنافسة على اللقب العالمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث قال "سعيد لفوز الأهلي لأن الاتحاد فريق قوي، المنافسة على اللقب؟ مانشستر سيتي هو منافسنا الوحيد".

مارسيلو أحمد مدير التواصل بنادي فلومينينسي نفى تلك التصريحات تمامًا، بقوله لموقع FilGoal المصري "التصريحات المنسوبة لمارسيلو حول الأهلي غير صحيحة. اللاعب لم يدل بتلك التصريحات من الأساس".

تابع "الجميع هنا في فلومينينسي يكن أقصى درجات الاحترام للنادي الأهلي، وستتمكنون من تأكيد ذلك خلال المؤتمر الصحفي".