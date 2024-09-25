أخبار الأهلي اليوم | رسالة الرئيس بعد صدمة الكأس، وحسم مصير ماتياس يايسله

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 25 سبتمبر 2024.
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أحمد عطيف محذرًا الأهلي: هذا الفريق سيخطف منك المركز الرابع في دوري روشن
خسارة الأهلي وخروجه من كأس الملك جعل الجميع يتوقع موسمًا سلبيًا له
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حقيقة أم "طقطقة" هلالية؟ .. "وصف خروجه من الكأس أمام الجندل بالمفاجأة مجاملة للأهلي!"
الأهلي خرج من دور الـ32 لكأس الملك
الأهلي يقول كلمته .. حسم مصير يايسله بعد نكسة كأس الملك المفاجئة
غضب جماهيري كبير ضد المدرب الألماني الشاب..
الأهلي ساعد الاتحاد بشكل غير مباشر! .. "اعتراف مثير" من صالح الشهري بعد مواجهة العين
اللاعب توهج في انتصار الاتحاد على العين..
الاتحاد ضد العين | تعلم يا النصر فقد صدق محمد نور .. و"طقطقة" الأهلي لم تذهب هباءً!
ملامح من عبور الاتحاد لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب العين..
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
"بعد 24 ساعة من كارثة الكأس" .. خالد العيسى يوجه أول رسالة لجماهير الأهلي ويقدم هذا الوعد!
حالة غضب كبيرة بين الجماهير الأهلاوية..
مهاجم هداف ولكن .. الكشف عن السر الحقيقي لرفض مانشستر يونايتد التعاقد مع توني
يعيش بداية جيدة مع الأهلي
مفاجأة كارثية .. محترف الأهلي يعاني من "إصابة مزمنة" قبل التعاقد معه!
ما يحدث في الأهلي يثير دهشة الجميع..