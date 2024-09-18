أخبار الأهلي اليوم | كيسييه يخسر أمام بنزيما، وصك براءة لرياض محرز من ماتياس يايسله!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 18 سبتمبر 2024.

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كيسييه يخسر سباق الهدف الأجمل أمام بنزيما

خسر فرانك كيسييه نجم وسط الأهلي سباق أجمل هدف في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي أمام مهاجم الاتحاد، كريم بنزيما، حيث تم اختيار هدف الأخير بتصويت الجمهور.

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هدف الإيفواري في مرمى النصر بجانب هدف الفرنسي ضد الوحدة وكذلك هدف سالم الدوسري خلال مباراة الهلال والرياض كانت الأهداف الثلاثة المرشحة للفوز بأجمل هدف في الجولة الثالثة وقد حسمها بنزيما حسبما أعلن الموقع الرسمي لدوري روشن.

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