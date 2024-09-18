ماتياس يايسله يُبرئ رياض محرز بعد رد فعله "الجدلي" عقب تغييره أمام برسبوليس

تصرف اللاعب أثار جدلًا واسعًأ

أثار رياض محرز جدلًا واسعًا بين جماهير فريقه الأهلي برد فعله عقب تغييره خلال مواجهة برسبوليس الأخيرة في دوري أبطال آسيا النخبة، لكنه حصل على مدافع جيد جدًا هو مدربه ماتياس يايسله.

محرز لم يُقدم الأداء المنتظر خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي، إذ رغم صناعته لهدف اللقاء الوحيد لزميله فرانك كيسييه إلا أنه فشل في جل الاختبارات التي تعرض لها خلال المباراة وأبرزها ركلة الجزاء التي حصل عليها إيفان توني.

اللاعب غادر الملعب بقرار من المدرب الألماني وقد بدا على ملامح وجهه الاستياء والغضب وعدم الرضا عن القرار، لكن يايسله وصف ذلك الأمر بالعادي ليصب الكثير من الماء على نار غضب الجمهور تجاه النجم الجزائري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "لا يوجد أي مشاكل مع محرز، رد فعله بعد التغيير طبيعي وعادي، ما يهمنا هو المجموعة وأحيانًا نحتاج لإجراء تغييرات تكون ضرورية للفريق".

يايسله وصف مواجهة الفريق الإيراني بالصعبة، مبديًا رضاه عن الفوز وموجهًا الشكر الكبير للجمهور الحاضم والداعم بقوة دومًا وفي جميع الملاعب والمباريات.