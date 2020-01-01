أخبار الهلال اليوم | لا مفاوضات مع فالكاو وتاليسكا

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 19 إبريل

تصدرت تصريحات نجوم الفريق وسوق انتقالات الفريق أخبار الهلال اليوم الأحد.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 19 إبريل 2020 ...

الهلال يتسبب في غضب جماهير الأهلي من مهند عسيري

طالبت جماهير النادي الأهلي السعودي، بطرد مهند عسيري مهاجم الفريق من ناديه، عبر حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له مع صديقه هتان باهبري لاعب الهلال. التفاصيل هنا

الهلال يُوضح حقيقة مفاوضاته مع فالكاو وتاليسكا

نفت مصادر مسؤولة داخل إدارة الهلال السعودي كل ما تردد حول مفاوضات النادي مع مهاجم جلطة سراي "راداميل فالكاو" ولاعب وسط جوانزو إيفرجراند الهجومي "تاليسكا"، ذلك حسبما نقلت صحيفة الرياضية السعودية التفاصيل هنا

طارق التائب: كاريلو يتفوق بمراحل على أمرابط، وهذا هو السعودي الأفضل

اختار طارق التائب نجم الهلال السابق هدفي ياسر القحطاني ضد القادسية وأحمد سعد ضد مصر كأجمل هدفين صنعهما في مسيرته الكروية، فيما كانت مباراة حسم الدوري السعودي أمام الاتحاد عام 2008 هي المواجهة التي لا ينساها. التفاصيل هنا

محيط الرعب يُشعل صراعًا جديدًا بين الهلال والنصر

دخل ناديا الهلال والنصر صراعًا جديدًا بينهما لكن خارج الملعب تلك المرة، إذ يتنافس الفريقان بجانب عدة شركات أخرى على الفوز بحقوق استثمار ملعب جامعة الملك سعود المعروف باسم ملعب محيط الرعب. التفاصيل هنا

عبد الله المعيوف: عصام الحضري أفضل حارس في تاريخ العرب

أكد عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، على أن عائلته هي السبب الرئيسي في الانتقال لصفوف الزعيم، مشيرًا إلى أنهم يعشقون الموج الأزرق. التفاصيل هنا