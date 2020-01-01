عبد الله المعيوف: عصام الحضري أفضل حارس في تاريخ العرب

حارس الهلال يرى أن الحراس السعوديين تعرضوا للظلم بسبب الأجانب.

أكد عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، على أن عائلته هي السبب الرئيسي في الانتقال لصفوف الزعيم، مشيرًا إلى أنهم يعشقون الموج الأزرق.

الهلال نجح في ضم عبد الله المعيوف من الأهلي في صيف 2016، قادمًا من الأهلي، ليصبح واحدًا من العناصر الأساسية بالفريق الأزرق.

المعيوف قال خلال تصريحات في البث المباشر مع صديقه النجم الكويتي جاسم الهويدي: "عائلتي تعشق الهلال، باستثناء فردين فقط يشجعون النصر، والهلال مزروع فينا ويعني لنا الكثير، والوالدان دائمًا ما يدعماني معنويًا بشكل مستمر".

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حارس الهلال تابع: " علينا أن نلتزم بالإجراءات الوقائية، والابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنازل، من أجل القضاء على الفيروس".

وعن أفضل مدرب عمل تحت قيادته: "الأرجنتيني رامون دياز أفضل مدرب أشرف على تدريبي خلال آخر خمس سنوات، وبعده الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني الحالي للهلال".

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عبد الله المعيوف تحدث أيضًا عن حراس المرمى السعوديين، حيث قال: "الحارس السعودي تعرض للظلم في الدوري، بسبب تواجد الحراس الأجانب بكثرة".

وأشار المعيوف إلى أن أفضل تصدي له كان في مباراة الهلال أمام أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2017.

واختار المعيوف، اللاعب عبد الفتاح عسيري، صانع ألعاب الأهلي، كأفضل لاعب من خارج الهلال، وأسامة هوساوي كأفضل مدافع يفضل اللعب معه، كما اختار الحارس المصري عصام الحضري، كأفضل حارس عربي في التاريخ.