الهلال يُوضح حقيقة مفاوضاته مع فالكاو وتاليسكا

الصحافة تتحدث عن مفاوضات جدية ومتقدمة مع اللاعبين، فما مدى صحة ذلك؟

نفت مصادر مسئولة داخل إدارة الهلال السعودي كل ما تردد حول مفاوضات النادي مع مهاجم جلطة سراي "راداميل فالكاو" ولاعب وسط جوانزو إيفرجراند الهجومي "تاليسكا"، ذلك حسبما نقلت صحيفة الرياضية السعودية

متصدر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا يسعى لدعم صفوفه بعدد من اللاعبين الأجانب خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، خاصة في ظل الحديث عن رحيل عدد من نجومه الحاليين وأبرزهم سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميس.

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وقد ربطته الصحافة بعدد كبير من اللاعبين أبرزهم ثنائي جلطة سراي سفيان فيجولي وراداميل فالكاو، ومهاجم كلوب بروج مباي دياني المعار له من جلطة سراي، وماثيو فالبوينا لاعب أولمبياكوس اليوناني، وأخيرًا تاليسكا نجم الدوري الصيني مع جوانزو.

الصحيفة السعودية نقلت عن مصادر خاصة في الهلال نفي كل تلك الأخبار، والتأكيد على عدم وجود مفاوضات حاليًا مع أي لاعب أجنبي لضمه للفريق، مشيرة إلى أن كل تلك مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت المصادر ذاتها للرياضية أن إدارة النادي العاصمي لم تفتح ملف اللاعبين الأجانب الموجودين في الفريق كذلك، إذ لم تبدأ مفاوضة أي لاعب منهم سواء لتجديد العقد أو تمديد فترة التعاقد معه.