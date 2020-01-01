أخبار الهلال اليوم | دفاع عن الجدعاني، وبديل الشهراني أمام القادسية

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 21 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ظهير أيمن يُعوض الشهراني أمام القادسية

استقر رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال على الدفع بالظهير الأيمن مدالله العليان في التشكيل الأساسي أمام القادسية تعويضًا لغياب ياسر الشهراني للإصابة.

الشهراني عانى أمس من آلام في عضلة الساق مما أبعده عن المران الجماعي، ولم ينضم لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجولة التاسعة من الدوري السعودي مساء اليوم.

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المويجد يُعفي حارس مرمى الهلال من مسؤولية الخسارة أمام الفتح

أكد عادل المويجد أن عبد الله الجدعاني حارس مرمى الهلال لا يتحمل مسؤولية خروج الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام الفتح.

وأوضح مدرب الحراس المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الأخطاء جزء من كرة القدم، رافضًا تقييم مستوى الجدعاني من مباراتين فقط.

مضيفًا لصحيفة الرياضية السعودية "الجدعاني من الحراس الجيدين، وقدَّم مستوى مميزًا في العام الماضي مع الوحدة، لكن تظل الأخطاء جزءًا من لعبة كرة القدم. أخطأ في التمركز بعض الشيء في الهدف، وفتح الزاوية للمنافس الذي كان أذكى منه، وسدَّد في زاويته مع تأخره في ردة الفعل، أما الهدف الثاني فلا يتحمَّله لسوء وضعف التغطية الدفاعية".

أضاف "لجدعاني يحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم مع الهلال وفهم أسلوبه وطريقة لعبه. من الصعب علي تقييم عبد الله في مباراتين فقط، فهذا ظلمٌ، والحارس يحتاج إلى المزيد من المباريات حتى ينسجم مع الفريق".

هل تؤثر الغيابات على الهلال أمام القادسية؟ محمد الشيخ يُجيب

أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ أن غيابات الهلال مؤثرة بالطبع أمام القادسية، لكنه شدد في نفس الوقت أن الفريق يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين ولا يجب أن يكون غياب أي لاعب مبررًا له للخسارة.

#الدوري_مع_وليد | محمد الشيخ: الهلال متعود على التدوير ولا يملك الحجة أن يبرر خسارة ثانية. #قناة_SBC pic.twitter.com/eKSz00CR5S — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 20, 2020

الهلال سيواجه القادسية مساء اليوم وسط غياب 6 لاعبين أبرزهم عبد الله المعيوف وسيباستيان جيوفينكو وعلي آل بليهي.

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