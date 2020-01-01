رسميًا .. جوميس الهداف التاريخي لأجانب الهلال والنصر أكثر المتضررين

الأسد الفرنسي سجل الهدف الأول للزعيم في مرمى القادسية الليلة

أصبح الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، اليوم الإثنين، الهداف التاريخي للزعيم، من بين كافة اللاعبين الأجانب الذين مروا عليه عبر التاريخ.

الزعيم يحل حاليًا ضيفًا على القادسية، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الأسد الفرنسي هدف فريقه الأول في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله البيروفي أندريه كاريلو وسالم الدوسري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و48.

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بهدف جوميس الليلة وصل إلى هدفه رقم 82 خلال مسيرته مع الأزرق، ليتفوق على كافة لاعبيه الأجانب، ويصبح هدافه التاريخي.

المهاجم الفرنسي سجل 53 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، وثمانية في كأس خادم الحرمين الشريفين، و14 في دوري أبطال آسيا، خمسة في البطولة العربية للأندية، واثنين في كأس العالم للأندية.

ورصد الحساب الرسمي للهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكثر الفرق التي سجل جوميس في مرماها، إذ جاء النصر والفتح والحزم في المقدمة بستة أهداف، ثم العدالة والأهلي خمسة أهداف، ثم الدرع والشباب والوحدة أربعة أهداف، وأخيرًا أبها، الرائد، الاتفاق، ضمك، الباطن، الدحيل والسد القطريين ثلاثة أهداف في كل منهم.

يذكر أن جوميس كان قد انضم للزعيم في عام 2018 قادمًا من جلطة سراي التركي، ولا يزال عقده ممتدًا لمدة موسمين مقبلين.