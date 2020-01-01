النصر

فيديو | محمد الشيخ: صراع اللقب انتهى لصالح الهلال، النصر أدمن الخسارة

تامر أبو سيدو
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Sebastian Giovinco - hilal - nassr 17-12-2020
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الإعلامي السعودي البارز يتحدث عن المنافسة على اللقب

قال الناقد الرياضي السعودي محمد الشيخ أن الصراع على لقب  دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي  انتهى وحُسم تمامًا لصالح الهلال، واصفًا  النصر  بأنه أدمن الخسارة.

الهلال يتصدر جدول الترتيب حاليًا برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي و4 عن الشباب، فيما يتواجد النصر في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فشله في جمع أكثر من 4 نقاط من مبارياته الثمانية، إذ خسر 6 منهم وتعادل في واحدة ولم يفز سوى في لقاء وحيد.

الشيخ أكد خلال تصريحاته في برنامج "الدوري مع وليد" أن الجولة التاسعة ليست مفترق طرق، بل إن التعويض ممكن في الجولات القادمة، لكن موضحًا أن هذا الحديث لجميع الأندية باستثناء الهلال الذي حجز المقعد الأول واللقب لنفسه من الآن.

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    مضيفًا "التعويض وارد في الجولات القادمة من الدوري السعودي، لكن بالنسبة لي فإن حلم الفوز باللقب انتهى تمامًا والمركز الأول محسوم للهلال من الآن، فيما تغيير الأندية مراكزها من الثاني للأخير متاح للجميع".

    أضاف "هناك فوارق فنية واضحة جدًا لصالح الهلال، المفاجآت تبقى واردة بالتأكيد وقد حدثت مثل الخسارة أمام الوحدة، لكن ليس الهلال بالفريق الذي يقبل الخسائر المتتالية، وهذا ما قاله مدرب القادسية، لكن هناك أندية تُدمن الخسارة مثل النصر الذي لم يستطع الخروج من سلسلة الخسائر وليس أسوأ منه سوى ضمك".

    "الهلال خسر مباراتين في الدوري والكأس، لكن عودته للطريق السليم سهلة، أدرك أن الأمور مبكرة والحسابات مفتوحة لكني أتحدث وفق أمور فنية وطبقًا لمنظومة الهلال .. باعتقادي لن يخرج اللقب منه".

    الشيخ أوضح أخيرًا أن خسارة الهلال أمام القادسية مستبعدة تمامًا، مؤكدًا أن سقوط النصر أمام الباطن وارد ولن يكون صدمة نظرًا لأن الفريق أدمن الخسارة.

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