لوشيسكو: التعرض للهزائم شيء طبيعي .. ولنا ركلة جزاء ولم نحتج

الهلال يعود للانتصارات بفوز عريض على القادسية

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، عن الفوز على القادسية ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الهلال استفاق بعد هزيمتين الأولى كانت أمام الوحدة في الجولة السابعة، والثانية كانت أمام الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال لوشيسكو في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "الفرق الكبيرة تمر بهذه المراحل، تعودنا على الضغط عندما نلعب في بطولتين مختلفتين".

المزيد من الفرق

وأضاف: "نطلب من اللاعبين تقديم أقصى ما لديهم وتحقيق أي بطولة نشارك بها، لكن من الطبيعي ما نمر به والمباراتين السابقتين لم نكن في مستوى متراجع ولكن كنا الأفضل ولكن فقدنا رد الفعل".

وتابع: "جوميس كان قوة هجومية اليوم أمام القادسية، ومثل ضغط كبير على دفاعات الخصم، وبعض الفرق تأتي جاهزة لقتل أداء الحكم والاحتجاج، ونحن اليوم كان لنا ركلة جزاء ولم نحتج".

الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة بعد مرور 9 جولات حيث حقق الفوز في 7 وتعادل في 1 وتلقى هزيمة واحدة فقط.