الأهلي والمقاولون العرب: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ستاد القاهرة الدولي..

الاهلي 0 × 0 المقاولون

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تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أحمد فتحي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمود وحيد

محمود حمدي – عمرو السولية

حسين الشحات – مجدي قفشة – محمود كهربا

أليو بادجي

تشكيل المقاولون:

التشكيل | 4-3-3

محمود السعود

حسن الشامي –محمد سمير – فاروق كابوري – أمير عبداله

محمد مجلي - إبراهيم صلاح - شكري نجيب

سيبف جزيري - هينستروزا – كريم مصطفى

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية ستجمع بين الأهلي والمقاولون العرب ، وذلك في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2020.

توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري هذا الموسم قبل أسابيع من انتهاء المسابقة، وبالطبع يحتل الآن الصدارة برصيد 79 نقطة، جمعهم من 25 فوز وأربع تعادلات، ولم يخسر المارد الأحمر هذا الموسم إلا مباراة واحدة في الدوري.

كانت آخر مباريات الشياطين الحمر ضد الترسانة في دور 16 من كأس مصر، ونجح في الفوز بالمباراة بهدفين لهدف وضعاه في مواجهة أبو قير للأسمدة في ربع النهائي.

يعيش المقاولون العرب موسم جيد، فحتى الآن يحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وهو منافس شرس على المركز الثالث الذي يحتله بيراميدز، وأصبح من شبه المؤكد مشاركته في كأس الكونفدرالية الموسم القادم.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.