أخبار الهلال اليوم | ميسي يرد بتصريح رسمي على العرض السعودي وموقف إنساني من نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ18 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ18 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بديل نيمار في الهلال؟ .. ليونيل ميسي يحسم مستقبله رسميًا مع إنتر ميامي

حسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

"العيب على من يدفع بك ولقد انتهيت" .. ثنائي الهلال تحت المقصلة بعد صدمة المنتخب السعودي

لا يحمل الإعلام السعودي مسؤولية نتائج المنتخب السعودي السلبية في الفترة الأخيرة للإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للأخضر، وحده، إنما تعرض أكثر من لاعب للهجوم، منهم ثنائي الهلال، الذي كان حديثًا للبرامج التليفزيونية بالأمس. (طالع التفاصيل)

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"ألحقت الأضرار بنجم الهلال!" .. أسطورة الكرة السعودية يوجه اتهاماته لروبرتو مانشيني

مصير قاسٍ يواجهه الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، حاليًا جراء المستوى المتدهور الذي يقدمه الأخضر تحت قيادته، لكن بعيدًا عن نتائج المباريات، وجه يوسف خميس؛ نجم الكرة السعودية الأسبق، اتهاماته لمانشيو. (طالع التفاصيل)

وسط صدمة جمهور الهلال .. نيمار يخرج بأول تعليق عقب إصابته المقلقة مع البرازيل

خرج البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، برسالة للجماهير عقب تعرضه لإصابة مقلقة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الأوروجواي، فجر اليوم الأربعاء. (طالع التفاصيل)

فيديو | إصابة مع البرازيل تبدو خطيرة .. الهلال مهدد بخسارة نيمار لفترة طويلة!

بينما اعتاد جمهور الهلال السعودي على سقوط البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ جناح الفريق، في كل مباراة لمنتخب البرازيل منذ انضمامه للزعيم في الصيف الماضي، لكن تمر الأمور كل مرة دون خطورة، تبدو هذه المرة الإصابة خطيرة. (طالع التفاصيل)

فيديو | نجم الهلال يبدع دوليًا .. ميتروفيتش يسجل حضوره بثنائية رائعة مع صربيا

قاد الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ محترف الهلال السعودي، منتخب بلاده للفوز أمس الثلاثاء، أمام منتخب مونتينيجرو بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024 "يورو". (طالع التفاصيل)

بعد مورينيو .. هذا المدرب العالمي في مفاوضات مع السعودية!

يبدو أن المملكة العربية السعودية، لم تكتفِ بضم النجوم العالميين فقط؛ حيث هناك توجه قوي للغاية، للتعاقد مع أبرز الأسماء، في عالم التدريب. (طالع التفاصيل)

أزمة علي البليهي .. الأخدود يفجر مفاجأة رسمية جديدة في صراعه لـ"سحب" نقاط الهلال

فجّر حسن مرزوق، الرئيس التنفيذي لنادي الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء، مفاجأة جديدة، في أزمة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الهلال. (طالع التفاصيل)

خسارة للهلال .. سقوط ضحية جديدة في معسكر السعودية الحالي خلال مواجهة مالي

تعرض سلمان الفرج؛ قائد المنتخب السعودي والهلال، للإصابة خلال مواجهة مالي الودية، المقامة حاليًا، ليسقط لاعب جديد من الزعيم في فخ الإصابات خلال المعسكر الحالي. (طالع التفاصيل)

"كاشفًا العيب الأكبر بالنسبة له" .. رودري يرد رسميًا على الانتقال إلى السعودية

رد النجم الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على "إمكانية" الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة. (طالع التفاصيل)

ارتبط اسمه بالاتحاد .. "سلمان الفرج سيرحل عن الهلال في الشتوية"

لا شك أن سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أحد أفضل الأسماء التي شهدتها الملاعب السعودية، في عصر الاحتراف. (طالع التفاصيل)

من يفوز بالصفقة؟ .. تطورات مثيرة في مفاوضات السعودية مع مورينيو

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بدأت المملكة العربية السعودية، مفاوضاتها مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة أحد أندية دوري روشن للمحترفين. (طالع التفاصيل)

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