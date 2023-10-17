من يفوز بالصفقة؟ .. تطورات مثيرة في مفاوضات السعودية مع مورينيو

مستجدات صفقة انتقال جوزيه مورينيو إلى دوري روشن السعودي

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. بدأت المملكة العربية السعودية، مفاوضاتها مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة أحد أندية دوري روشن للمحترفين.

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مورينيو رفض عرضًا سعوديًا ضخمًا، في صيف العام الحالي؛ بسبب تمسكه بكلمته مع إدارة نادي روما الإيطالي، باستكمال عقده في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وكشف الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن مفاوضات السعودية مع مورينيو البالغ من العمر 60 سنة، تتقدم بسرعة كبيرة جدًا.

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وأعلن الغامدي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، حصول المدير الفني البرتغالي، على راتب إجمالي يُقدر بـ200 مليون يورو "50 مليونًا في الموسم الواحد"، إذا تمت الصفقة بشكل رسمي.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن السعودية، لم تحدد ناديًا بعينه للتعاقد مع مورينيو؛ إلا أن فريقين ينتميان لصندوق الاستثمارات السعودي، يبحثانمدى إمكانية التعاقد مع المدير الفني البرتغالي؛ لاتخاذ قرار الاستغناء عن الجهازين الفنيين الحاليين، من عدمه .

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات، يملك 75% من أسهم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ حيث تتردد أنباء منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، عن إمكانية استغناء الزعيم والعميد والراقي، عن الأجهزة الفنية، بينما يبدو العالمي، أكثر استقرارًا مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

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