فيديو | نجم الهلال يبدع دوليًا .. ميتروفيتش يسجل حضوره بثنائية رائعة مع صربيا

نجم الهلال سجل ثنائية رائعة في شباك مونتينيجرو من أصل ثلاثية أحرزتها صربيا

قاد الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ محترف الهلال السعودي، منتخب بلاده للفوز أمس الثلاثاء، أمام منتخب مونتينيجرو بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024 "يورو".

محترف الزعيم قدم مباراة رائعة، سجل حضوره خلالها بهدفين..

تسع دقائق فقط احتاجها ميتروفيتش بعد إطلاق صافرة انطلاق المباراة، إذ استلم كرة في الجهة اليمنى، مر بها لداخل منطقة الجزاء مراوغًا مدافع الخصم، قبل أن يسدد بطريقة رائعة في الزاوية البعيدة على يسار الحارس.

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وحضر أليكساندر في لقطة هدف ثانٍ في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، بينما كانت تشير النتيجة للتعادل 1-1، بفضل هجمة منظمة، انتهت بعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت لمهاجم الهلال المواجه تمامًا للمرمى، ليسكنها الشباك بسهولة.

فيما أحرز هدف صربيا الثالث دوسان تاديتش في الدقيقة 77، بينما سبقه ستيفان يوفيتيتش بهدف مونتينيجرو في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

يذكر أن الفوز رفع رصيد صربيا للنقطة 13 في المركز الثاني بمجموعتها، متأخرة بفارق نقطة وحيدة عن المجر صاحبة الصدارة، لكن الأخيرة خاضت مباراة واحدة أقل، أما مونتينيجرو فتحل ثالثًا بثماني نقاط، يليها ليتوانيا بست نقاط، وأخيرًا بلغاريا بنقطتين فقط.