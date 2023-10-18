"ألحقت الأضرار بنجم الهلال!" .. أسطورة الكرة السعودية يوجه اتهاماته لروبرتو مانشيني

المدير الفني الإيطالي يتعرض لانتقادات كبرى من مختلف الأطراف في السعودية

مصير قاسٍ يواجهه الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، حاليًا جراء المستوى المتدهور الذي يقدمه الأخضر تحت قيادته، لكن بعيدًا عن نتائج المباريات، وجه يوسف خميس؛ نجم الكرة السعودية الأسبق، اتهاماته لمانشيو.

بالأمس، تلقى الأخضر هزيمة مخجلة أمام منتخب مالي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في إطار ودي، رغم فارق الإمكانيات بين المنتخبين.

وقبل تلك المباراة بأيام قليلة، حقق المنتخب السعودي تعادلًا صعبًا أمام نيجيريا بثنائية لكل منهما وديًا، ومشكلة يوسف خميس تحديدًا في هذه المباراة..

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أمام النسور الخضر، دفع مانشيني بحسان تمبكتي؛ قلب دفاع الهلال، في مركز الظهير الأيمن رغم وجود سعود عبد الحميد وسلطان الغنام على مقاعد البدلاء، ويرى خميس أن الدفع به في مركز غير مركزه يتطلب مجهودًا أكبر ألحق به الضرر، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "المنتصف: "الظهير مركز يحتاج للانطلاق القوي بشكل مستمر، حتى ولو كان سن تمبكتي صغيرًا، فقد لعب في مركز غير مركزه، هو مركزه قلب دفاع ومهام هذا المركز تختلف عن الظهير.

"لاعب العمق لا يجري كالظهير، الأخير يحتاج للنفس الطويل والسرعة والقوة، هو دائمًا في حالة اشتراك، لكن عمق الدفاع صغير، أما الظهير مضطر للجري وراء كل كرة سواء دفاعيًا أو هجوميًا، إذًا مانشيني تسبب في إصابة لاعبه بالدفع به في غير مركزه".

يذكر أن التوقف الدولي الحالي تسبب في أضرار للهلال فبخلاف إصابة تمبكتي، أصيب سلمان الفرج خلال مواجهة مالي بالأمس، بجانب إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال مواجهة أوروجواي، فجر اليوم الأربعاء.