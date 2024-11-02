أخبار الهلال اليوم | ليوناردو يتعرض لموقف محرج .. وإنتر ميامي يرد على عودة ثلاثي برشلونة التاريخي!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 2 نوفمبر 2024.
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ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025..
"الآن الهلال يدعي المظلومية!" .. حالات الديربي التحكيمية تشعل معركة ثلاثية في ستوديو وليد الفراج
نشب خلاف حاد بين النقاد الرياضيين، عبد الله فلاتة وعبد العزيز الزلال وهاني الداود، في نهاية برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC أكشن"، الذي يقدمه الإعلامي الشهير وليد الفراج.
"أضحك كلما رأيتهم ينتقدون الحكام" .. إعلامي سعودي يسخر من شكوى جماهير الهلال في الديربي
سخر الناقد السعودي هاني الداود، من هجوم جماهير الهلال على حكم مباراة فريقهم أمام النصر في ديربي الرياض.
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باستوري: حياة المغاربة سر تألق يامال ونيمار يحب التقاط الصور أكثر من كرة القدم!
كشف خافيير باستوري صانع ألعاب باليرمو وباريس سان جيرمان والأرجنتين السابق، عن رأيه في عدم وصول النجم البرازيلي نيمار إلى نفس مكانة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
التويجري يفضل سالم الدوسري على محترفي الهلال .. وينتقد "خوف" بيولي من كريستيانو رونالدو!
أكد الإعلامي السعودي ماجد التويجري، أن الهلال لا يزال هو المرشح الأول للفوز بلقب دوري روشن للمحترفين، رغم تعثره الأخير بالتعادل مع النصر في الديربي.
"الأمر في يد مسؤولي الدوري الأمريكي" .. تاتا مارتينو يرد على أنباء تكرار ثلاثية MSN في إنتر ميامي
حسم تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، موقفه بشأن التقارير التي رجحت انتقال النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب الهلال السعودي، إلى فريقه في الموسم المقبل.
فيديو | مُوقف محرج لمهاجم الهلال خارج أسوار "المملكة أرينا" بعد الديربي!
تسبب المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، لاعب الهلال السعودي، في حالة جدل بين جماهير الكرة السعودية، بعد ظهوره في موقف غريب بعد مباراة ديربي الرياض أمام النصر.
لقطته مع رونالدو لا تكفي .. علي البليهي يعرّض جيسوس لانتقادات الجماهير وأسطورة البرتغال يقلل من مدافع الهلال!
عاد علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، ليصبح محور حديث الجماهير، بانتقادات واسعة حول لقطة هدف النصر، الذي جاء بسبب خطأ تمركز اللاعب، في مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل (1-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
"المعركة لم تنتهِ!" .. كريستيانو رونالدو يرفض "رفع الراية" أمام الهلال ويشكر جماهير النصر
علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على "التعادل" مع الهلال، مساء اليوم الجمعة، في ديربي الرياض الكبير.
"الجمهور سبب صراخي في الملعب" .. جيسوس يعترض على قرار حكم الديربي ويبرئ موهبة الهلال من تعادل النصر!
وجه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، رسالة اعتراض على قرار الحكم الألماني فيليكس زواير، الذي كاد أن يمنح انتصارًا قاتلًا للزعيم أمام النصر، في مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل (1-1).
بعد ديربي النصر .. سامي الجابر يدق "ناقوس الخطر" في الهلال ورد فعل سريع من سالم الدوسري
دق سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، "ناقوس الخطر" في البيت الأزرق؛ وذلك بعد ديربي الرياض الكبير أمام النصر.
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
النصر ضد الهلال | جيسوس "المتهور" كتب التاريخ وبيولي فشل فيه .. وليس مبابي وحده من يسقط في مصيدة التسلل
سيناريو شبه معتاد، يتأخر فيه الهلال ثم يعود، والنصر يرفض تعلم الدرس، بأن هدف الدقيقة الأولى لا يكفي لتحقيق الفوز، ليخرج الفريقان متعادلين (1-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن أسبوع الديربيات، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.