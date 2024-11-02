أخبار الهلال اليوم | ليوناردو يتعرض لموقف محرج .. وإنتر ميامي يرد على عودة ثلاثي برشلونة التاريخي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 2 نوفمبر 2024.

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نشب خلاف حاد بين النقاد الرياضيين، عبد الله فلاتة وعبد العزيز الزلال وهاني الداود، في نهاية برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC أكشن"، الذي يقدمه الإعلامي الشهير وليد الفراج.

سخر الناقد السعودي هاني الداود، من هجوم جماهير الهلال على حكم مباراة فريقهم أمام النصر في ديربي الرياض.

كشف خافيير باستوري صانع ألعاب باليرمو وباريس سان جيرمان والأرجنتين السابق، عن رأيه في عدم وصول النجم البرازيلي نيمار إلى نفس مكانة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أكد الإعلامي السعودي ماجد التويجري، أن الهلال لا يزال هو المرشح الأول للفوز بلقب دوري روشن للمحترفين، رغم تعثره الأخير بالتعادل مع النصر في الديربي.

حسم تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، موقفه بشأن التقارير التي رجحت انتقال النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب الهلال السعودي، إلى فريقه في الموسم المقبل.

تسبب المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، لاعب الهلال السعودي، في حالة جدل بين جماهير الكرة السعودية، بعد ظهوره في موقف غريب بعد مباراة ديربي الرياض أمام النصر.

عاد علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، ليصبح محور حديث الجماهير، بانتقادات واسعة حول لقطة هدف النصر، الذي جاء بسبب خطأ تمركز اللاعب، في مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل (1-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على "التعادل" مع الهلال، مساء اليوم الجمعة، في ديربي الرياض الكبير.

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وجه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، رسالة اعتراض على قرار الحكم الألماني فيليكس زواير، الذي كاد أن يمنح انتصارًا قاتلًا للزعيم أمام النصر، في مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل (1-1).

دق سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، "ناقوس الخطر" في البيت الأزرق؛ وذلك بعد ديربي الرياض الكبير أمام النصر.

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سيناريو شبه معتاد، يتأخر فيه الهلال ثم يعود، والنصر يرفض تعلم الدرس، بأن هدف الدقيقة الأولى لا يكفي لتحقيق الفوز، ليخرج الفريقان متعادلين (1-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن أسبوع الديربيات، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.