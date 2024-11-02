نشب خلاف حاد بين النقاد الرياضيين، عبد الله فلاتة وعبد العزيز الزلال وهاني الداود، في نهاية برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC أكشن"، الذي يقدمه الإعلامي الشهير وليد الفراج.

وأشعلت الحالات التحكيمية في مباراة النصر والهلال بديربي الرياض، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي، حيث زعمت جماهير الهلال بأحقية فريقها في الحصول على ركلة جزاء خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتعادل النصر مع ضيفه الهلال بنتيجة (1-1) أمس الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة، في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال فلاتة في حديثه: "لا يمكن اعتبار تعادل النصر والهلال في الديربي مفاجأة، من يريدون قتل المنافسة في الدوري السعودي لا يقدرون أن ذلك يضعف من حجم الفرق ويتسبب في فشلنا قاريًا".

ورد الزلال، قائلًا: "بعد تصفير الديون من الدولة، الهلال هو الفريق الأكثر حصدًا للبطولات، بـ15 بطولة منها 2 دوري أبطال آسيا و4 دوريات، بينما حقق كل من الاتحاد والنصر 3 بطولات فقط!.. عندما تحققوا بطولات مثل الهلال تحدثوا عن التنافسية".

وتدخل هاني الداود في الحوار، قائلًا: "الآن يتحدث الهلاليون عن الأخطاء التحكيمية، الهلال يدعي المظلومية بسبب حالات تحكيمية ليس بها أي أخطاء. دائمًا ستجد جماهير الهلال تتحدث عن ظلمهم من إبراهيم العمر ونيشيمورا، بينما حالات اليوم لا ينظر لها من الأساس".

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وبهذه النتيجة، واصل الهلال تصدره لجدول الدوري السعودي، بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة، بفارق نقطة عن وصيفه الاتحاد، بينما استمر النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.