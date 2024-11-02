التويجري يفضل سالم الدوسري على محترفي الهلال .. وينتقد "خوف" بيولي من كريستيانو رونالدو!

"الهلال يظل المرشح الأول للقب"

أكد الإعلامي السعودي ماجد التويجري، أن الهلال لا يزال هو المرشح الأول للفوز بلقب دوري روشن للمحترفين، رغم تعثره الأخير بالتعادل مع النصر في الديربي.

وحسم التعادل الإيجابي (1-1)، ديربي الرياض بين النصر والهلال أمس الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ماجد التويجري في برنامج "كورة" على فضائية "روتانا خليجية": "بعد انتهاء الديربي، الشكل العام يؤكد أن الهلال سيكون بطلًا للدوري من جديد، بل وسيكتسح أيضًا كل الألقاب الفردية عن طريق ميتروفيتش (هداف البطول) وياسين بونو (أفضل الحارس)".

وأضاف: "الهلال فريق له شخصية كبيرة، وشاهدنا جميعًا أنه مهما استقبل أهدافًا في بداية المباراة، يستطيع العودة والخروج في النهاية بنتيجة إيجابية".

وتابع التويجري: "نعم هناك حالة ارتباك واضحة في الفريق الهلالي، ومدربه جيسوس بدأ بتشكيل خاطئ أمام النصر، لكنه يتميز بقدرته على التعديل والتصحيح والعودة للمباريات"

وأشاد الإعلامي السعودي، بصانع ألعاب الهلال سالم الدوسري، مؤكدًا أنه "قدم لوحة فنية في الديربي أمام النصر وتفوق على كل أجانب الهلال وكان أفضل منهم جميعًا، حتى أفضل من ياسين بونو الذي كان من نجوم اللقاء".

وختم: "بيولي عليه أن يراجع حساباته، هناك علامات استفهام حول أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأتساءل هل يجرؤ المدرب الإيطالي على استبداله؟، أعتقد لا".

GOAL

وفشل "العالمي" في إيقاف السلسلة التاريخية للهلال من دون هزيمة ليصل إلى 56 مباراة، حيث يتفرد "الزعيم" بهذا الإنجاز متجاوزًا أهلي جدة، الذي سبق وأن وصل إلى 55 مباراة بلا خسارة.وبهذه النتيجة، واصل الهلال تصدره لجدول الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة، بينما استمر النصر في مركزه الثالث برصيد 19 نقطة.