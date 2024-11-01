النصر ضد الهلال | جيسوس "المتهور" كتب التاريخ وبيولي فشل فيه .. وليس مبابي وحده من يسقط في مصيدة التسلل

الهلال يتعادل مع النصر، والاتحاد أكبر المستفيدين..

سيناريو شبه معتاد، يتأخر فيه الهلال ثم يعود، والنصر يرفض تعلم الدرس، بأن هدف الدقيقة الأولى لا يكفي لتحقيق الفوز، ليخرج الفريقان متعادلين (1-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن أسبوع الديربيات، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وتقدم البرازيلي آندرسون تاليسكا بهدف النصر في الثانية 52تقدم البرازيلي آندرسون تاليسكا بهدف النصر في الثانية 52، بعد تمريرة رائعة من أوتافيو، ليراوغ الدفاع الهلالي ويحرز الهدف على يمين الحارس ياسين بونو، فيما رد سيرجي سافيتش بهدف التعادل للهلال في الدقيقة 77، بعد كرة عرضية من رينان لودي، ثم كرة رأسية في الشباك.

الهلال تعثر للمرة الأولى هذا الموسم، بعد ثماني جولات من الانتصارات المتتالية، إلا أنه حافظ على صدارة دوري روشن، برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد الوصيف، بينما جاء النصر ثالثًا بـ19 نقطة.

وفيما يلي، تقدم النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة النصر والهلال، في أسبوع الديربيات من دوري روشن..