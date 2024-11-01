"الجمهور سبب صراخي في الملعب" .. جيسوس يعترض على قرار حكم الديربي ويبرئ موهبة الهلال من تعادل النصر!

بعد تعادل الهلال مع النصر في أسبوع الديربيات..

وجه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، رسالة اعتراض على قرار الحكم الألماني فيليكس زواير، الذي كاد أن يمنح انتصارًا قاتلًا للزعيم أمام النصر، في مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل (1-1).

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وانتزع الهلال نقطة ثمينة على ملعب الأول بارك، في ديربي الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، حيث تقدم آندرسون تاليسكا بهدف نصراوي مبكر في الثانية 52، قبل أن يرد سيرجي سافيتش بهدف التعادل للأزرق في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

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وقال جيسوس، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الهلال كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 88، إلا أن الحكم لم يحتسبها، بعد تدخل الحارس بينتو العنيف على المهاجم ميتروفيتش.

ودافع جيسوس عن لاعب الهلال الشاب، محمد القحطاني، واختياره أساسيًا في لقاء الديربي، مؤكدًا أنه قدم مباراة ممتازة، ونتيجة التعادل لا تعود إليه، مضيفًا أن قراراته الفنية لا تتأثر باسم المنافس، وتُبنى على النواحي التي يراها في ملعب اللقاء.

واعترف مدرب الهلال، بأن النصر بدأ المباراة بشكل أفضل، وخاصة في أول ربع ساعة، إلا أن التبديلات التي أجراها جيسوس في الشوط الثاني، جعلت الهلال أفضل وكان بإمكانه أن يحقق الفوز في المواجهة.

واحتفل جيسوس بالرقم التاريخي الجديد للهلال، بعدم الهزيمة في 56 مباراة على التوالي في كافة المسابقات المحلية، مشددًا على هدف الهلال في الاستمرار على ذلك النحو.

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وحول غياب البرتغالي روبن نيفيش، وتأثيره على الهلال، قال جيسوس إن الكل يدرك أهميته، ولكن الفريق لا يفقد قوته بغياب أي لاعب، مستشهدًا بالبرازيلي نيمار الذي لعب الهلال بدونه موسمًا كاملًا، مضيفًا أن قوة الفريق في الجماعية.

وعلّق جيسوس على لجوئه للصراخ أحيانًا أثناء التنبيه على اللاعبين خلال مواجهات الهلال، بقوله إن صوت الجماهير داخل الملعب عالي، ومن الصعب أن يستمع إليه اللاعبون، مضيفًا أنه يمتلك شغفًا كبيرًا لكرة القدم، ويطمح لتطبيق الاستراتيجيات والتمارين التي يجريها اللاعبون في المباريات.

ورفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة، ليحافظ على صدارة جدول دوري روشن، بفارق نقطة عن الاتحاد الوصيف، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.