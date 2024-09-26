أخبار الهلال اليوم | نجم الفريق يستثمر في العقارات .. وشكوى جنائية جديدة تطارد نيمار

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 سبتمبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
"لم أقل هذا من قبل" .. نجمة مسلسل "إيليت" تعترف بعلاقتها بنيمار ونجم ريال مدريد أمام صديقها!
كشفت دانا باولا، الممثلة في مسلسل إيليت الشهير، عن طبيعة علاقتها بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال، وذلك أمام صديقها الممثل والمذيع ديفيد برونكانو!
جيسوس يكشف كواليس ضم كانسيلو وليوناردو للهلال .. ويؤكد: سعيد بانتقال بيولي إلى النصر!
كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن تحدياته مع الفريق في موسم 2024-2025، ورأيه إزاء الحياة في المملكة، وكيفية إقناع ماركوس ليوناردو وجواو كانسيلو باللعب في صفوف الزعيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
المباراة التالية
فيديو | الأهلي فتح لهم الطريق .. وعيد للهلال من دوري يلو
تلقى نادي الهلال وعيدًا خلال الساعات الماضية، من جماهير أحد أندية دوري يلو للدرجة الأولى، وذلك في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
"انتظروا القادم".. نجم الهلال المحلي يقتحم مجالًا جديدًا بعيدًا عن كرة القدم
على غرار اللاعبين المحترفين.. اقتحم أحد النجوم "المحليين" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مجالًا جديدًا بعيدًا عن كرة القدم، من أوسع الأبواب.
خاص | "تضر المحليين وتُعطل تطورهم" .. مدرب منتخب السعودية السابق يُهاجم سياسة دوري روشن!
هاجم البرتغالي نيلو فينجادا المدرب السابق للمنتخب السعودي، سياسة الصفقات في دوري روشن السعودي، وذلك بعد الصفقات القوية التي أبرمها على مدار الموسمين الحالي والماضي.
مدرب الجندل يقلل من رياض محرز بعد قهر الأهلي .. ومساعده: "هاتوا لنا النصر وليس الهلال"
قلل زياد العفر، المدير الفني لنادي الجندل، من الساحر الجزائري رياض محرز، جناح عملاق جدة الأهلي؛ وذلك بعد المباراة التاريخية الأخيرة التي جمعت الفريقين.
"نجم الهلال يتورط في قضية خطيرة!" .. قبول شكوى جنائية ضد نيمار
مرة أخرى.. ارتبط اسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بالقضايا والمحاكمات الجنائية، في بلاده.