أخبار النصر اليوم | خطوة نحو رحيل تاليسكا .. ومدرب الأهلي يرفض كريستيانو رونالدو من أجل بنزيما!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت 21 ديسمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 21 ديسمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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بعد 24 ساعة فقط يفتتح المنتخب السعودي، مشواره في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل، ولا تزال هناك علامات استفهام حول قائمة الأخضر في المسابقة.

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أكد سعد الشهري، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي السعودي، أن إعلان إدارة النصر بشفافية عن ميزانيته خلال السنة المالية 2023-2024، إشارة واضحة إلى جماهير النادي بعدم إبرام أي تعاقدات شتوية خلال شهر يناير المقبل.

بات نادي الهلال والعديد من الفرق السعودية الكبيرة، مهددين بخسارة صفقات عالمية عديدة، سواء في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، أو صيف العام القادم.

أبدى مسؤولو نادي الاتفاق، رغبة في استعادة لاعب الوسط حامد الغامدي، المُعار لصفوف الاتحاد، في فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، حيث سيتم قطع الإعارة التي تمتد حتى نهاية الموسم.

في أي وقت قد يتم الإعلان عن "رحيل" أندرسون تاليسكا، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المفاوضات مع فنربخشه.

كشف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة الشباب، عن كواليس انتقاله إلى شيخ الأندية، متحدثًا بشأن أفضل لحظاته وأصعبها، وأسماء سعودية رشحها للاحتراف في الملاعب الأوروبية.

رفض حسام البدري، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي المصري، تعاقد "القلعة الحمراء" مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر؛ من أجل المشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

GOAL

لا يزال ملف حارس مرمى المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، مثار التساؤل، في ظل عودة ثنائي الهلال والنصر، محمد العويس ونواف العقيدي، إلى قائمة الأخضر النهائية، للمشاركة في البطولة.

"هل سينضم إلى دوري روشن السعودي؟!".. سؤال طرحه الملايين من عشاق تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد، خلال الأيام الماضية؛ بعد المفاجأة التي فجّرها الإعلامي الرياضي الإسباني خوسيه فيليكس دياز.