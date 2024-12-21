أخبار النصر اليوم | خطوة نحو رحيل تاليسكا .. ومدرب الأهلي يرفض كريستيانو رونالدو من أجل بنزيما!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 21 ديسمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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"تعمد إحراج نواف بوشل" .. بيولي يورط رينارد بخطأ ساذج في قائمة السعودية لبطولة "خليجي 26"
بعد 24 ساعة فقط يفتتح المنتخب السعودي، مشواره في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل، ولا تزال هناك علامات استفهام حول قائمة الأخضر في المسابقة.
"لا تطلبوا صفقات في يناير" .. إشارة مُحبطة من إدارة النصر للجماهير "رغم الشفافية"!
أكد سعد الشهري، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي السعودي، أن إعلان إدارة النصر بشفافية عن ميزانيته خلال السنة المالية 2023-2024، إشارة واضحة إلى جماهير النادي بعدم إبرام أي تعاقدات شتوية خلال شهر يناير المقبل.
"لن نقوم بتأمين مستقبلك من جيوبنا!" .. كواليس مثيرة تهدد تعاقد الهلال وأندية السعودية مع عديد النجوم العالميين
بات نادي الهلال والعديد من الفرق السعودية الكبيرة، مهددين بخسارة صفقات عالمية عديدة، سواء في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، أو صيف العام القادم.
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عملاق دوري روشن يريد ضمه في يناير! .. الاتفاق يخطط لقطع إعارة حامد الغامدي مع الاتحاد
أبدى مسؤولو نادي الاتفاق، رغبة في استعادة لاعب الوسط حامد الغامدي، المُعار لصفوف الاتحاد، في فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، حيث سيتم قطع الإعارة التي تمتد حتى نهاية الموسم.
"اللاعب أكدها بهذا التصرف!" .. النصر يكشف عن "خطوة واحدة" لإعلان رحيل أندرسون تاليسكا
في أي وقت قد يتم الإعلان عن "رحيل" أندرسون تاليسكا، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المفاوضات مع فنربخشه.
"مدرب الاتحاد هو الأفضل والنصر سبب أصعب لحظاتي" .. عبد الرزاق حمد الله يفتح قلبه ويرشح ثنائي السعودية للاحتراف!
كشف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة الشباب، عن كواليس انتقاله إلى شيخ الأندية، متحدثًا بشأن أفضل لحظاته وأصعبها، وأسماء سعودية رشحها للاحتراف في الملاعب الأوروبية.
"لن أضحي بأبو علي من أجل كريستيانو رونالدو!" .. مدرب الأهلي الأسبق يرفض نجم النصر ويطالب بضم كريم بنزيما
رفض حسام البدري، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي المصري، تعاقد "القلعة الحمراء" مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر؛ من أجل المشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
بعودة ثنائي الهلال والنصر وجدل أرقام القمصان .. الكشف عن ترتيب حراس مرمى السعودية في خليجي 26
لا يزال ملف حارس مرمى المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، مثار التساؤل، في ظل عودة ثنائي الهلال والنصر، محمد العويس ونواف العقيدي، إلى قائمة الأخضر النهائية، للمشاركة في البطولة.
"قد يزامل بنزيما داخل الاتحاد في هذه الحالة!" .. تصريحات منسوبة لتيبو كورتوا تحسم مستقبله مع ريال مدريد
"هل سينضم إلى دوري روشن السعودي؟!".. سؤال طرحه الملايين من عشاق تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد، خلال الأيام الماضية؛ بعد المفاجأة التي فجّرها الإعلامي الرياضي الإسباني خوسيه فيليكس دياز.