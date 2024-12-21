ثغرة واضحة في صفوف الأخضر

بعد 24 ساعة فقط يفتتح المنتخب السعودي، مشواره في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل، ولا تزال هناك علامات استفهام حول قائمة الأخضر في المسابقة.

ويستهل الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة البحرين مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي العراق واليمن.

وفي هذا السياق، قال ناصر الهويدي، الرئيس السابق لنادي الباطن خلال مشاركته في برنامج "أكشن مع وليد" على فضائية "MBC أكشن": "لدي ملاحظة على قائمة رينارد، لا أجد لها تفسيرًا مع أني من أكثر الداعمين للمدرب الفرنسي على طول الخط، لكن استدعاء 4 أظهرة في الجانب الأيمن ضمن قائمة تضم 26 لاعبًا فقط، أمر مثير للحيرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لا أجد سببًا مقنعًا لاستدعاء الرباعي سلطان الغنام، نواف بوشل، عبد الملك العييري ومهند الشنقيطي، بينما في الجانب الأيسر لم يستدع سوى ياسر الشهراني".

واتفق معه الإعلامي السعودي عماد السالمي، قائلًا: "السبب في ذلك هو أن ستيفانو بيولي يعتمد على نواف بوشل كظهير أيسر في تشكيلة النصر، ولذلك تعامل رينارد معه على هذا الأساس، رغم أن هذا التوظيف خاطئ ويورط اللاعب".

وأضاف: "بوشل يلعب بقدمه اليمنى فقط ووضعه في مركز الظهير الأيسر يحرجه، لأنه لا يقدم الأداء المأمول لا دفاعيًا ولا هجوميًا، المفترض أن يلعب على الجانب الذي يتناسب مع قدمه القوية".