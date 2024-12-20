عملاق دوري روشن يريد ضمه في يناير! .. الاتفاق يخطط لقطع إعارة حامد الغامدي مع الاتحاد

هل تنتهي رحلة الغامدي مع الاتحاد في يناير؟

أبدى مسؤولو نادي الاتفاق، رغبة في استعادة لاعب الوسط حامد الغامدي، المُعار لصفوف الاتحاد، في فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، حيث سيتم قطع الإعارة التي تمتد حتى نهاية الموسم.

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وانتقل حامد الغامدي إلى صفوف الاتحاد في يناير الماضي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ثم قررت الإدارة الاتحادية تمديد إعارته حتى صيف 2025، علمًا بأن اللاعب شارك في 8 مباريات مع العميد، هذا الموسم، في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، بإجمالي 269 دقيقة، سجل خلالها هدفًا في دوري روشن السعودي.

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وأوضح مصدر رسمي بنادي الاتفاق، لصحيفة "الرياضية"، أن عددًا من أندية دوري روشن، ترغب في شراء عقد حامد الغامدي، على رأسها نادي النصر، الذي قدم مبلغًا ماليًا كبيرًا، مقابل شراء عقده في الفترة الشتوية.

ورغم امتلاك الاتحاد حق تفعيل بند شراء عقد الغامدي، بمبلغ يصل إلى 40 مليون ريال، إلا أن مسؤولي العميد لم يبدوا أي رغبة في تفعيل بند شراء العقد من عدمه، قبل فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في دوري روشن، في الفترة بين 1 و31 يناير 2025.

وترغب إدارة الاتفاق في الاستفادة من بيع عقد الغامدي، منذ أغسطس الماضي، حيث تلقت الإدارة عرضًا ماليًا كبيرًا من نادٍ عاصمي، ولكن الاتحاد رفض عودته إلى فارس الدهناء.

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ويتزعم الاتحاد صدارة جدول دوري روشن، برصيد 36 نقطة من 13 مباراة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف، بينما يأتي النصر في المركز الرابع، برصيد 25 نقطة.