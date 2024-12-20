"اللاعب أكدها بهذا التصرف!" .. النصر يكشف عن "خطوة واحدة" لإعلان رحيل أندرسون تاليسكا

3 سنوات ونصف في صفوف النصر بين "الإبداع والتعرض للانتقادات"..

في أي وقت قد يتم الإعلان عن "رحيل" أندرسون تاليسكا، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المفاوضات مع فنربخشه.

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فنربخشه وضع تاليسكا على رأس أولوياته، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2025"؛ مع رغبة كبيرة من النصر في التخلي عنه؛ من أجل التعاقد مع قلب هجوم أو لاعب وسط أجنبي جديد.

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وبالفعل.. قيل خلال الساعات الماضية، أن الناديين توصلا إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، مع سفر الرئيس التنفيذي لقلعة العالمي جويدو فينجا إلى تركيا؛ من أجل حسم بيع اللاعب بشكل نهائي.

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ووسط كل ذلك.. أعلن مصدر نصراوي في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الجمعة، تبقي خطوة واحدة فقط على "انتقال" أندرسون تاليسكا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه.

المصدر كشف عن انتظار موافقة مجلس إدارة شركة نادي النصر؛ من أجل الإعلان عن "انتقال" تاليسكا إلى الفريق التركي رسميًا؛ حيث تعد هذه هي الخطوة الأخيرة، باعتبار أن الأمور الفنية الخاصة بالصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين، أصبحت منفصلة بعد "الخصخصة".

ومن ناحيته.. قام اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 30 سنة، بـ"إزالة" تعريفه كلاعب في صفوف نادي النصر، من حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الجمعة؛ في تأكيد جديد على رحيله من الفريق الأصفر.

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جدير بالذكر أن تاليسكا انضم إلى النصر في صيف عام 2021، قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث سجل 76 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 104 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.