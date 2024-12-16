أخبار النصر اليوم | أسرار مثيرة حول خسارة "نهائي سابق" أمام الهلال .. وقرار مفاجئ قبل البطولة العربية 2025

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الـ16 من ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين الموافق الـ16 من ديسمبر 2024.

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كشف فهد الهريفي، نجم النصر السابق، عن كواليس مفاجئة وراء الخسارة الثقيلة التي مني بها فريق الكرة أمام الهلال، في نهائي بطولة كأس الملك عام 1989، والتي شهدت فوز الأزرق باللقب بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

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فاجأ الصحفي عماد السالمي جميع مشاهدي حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد" باستبعاده الهلال من أفضل 3 أندية في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وذلك رغم احتلاله الوصافة خلف المتصدر الاتحاد.

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، عن حقيقة تهديد الجماهير بالرحيل عن النادي، بعد الخسارة "المحبطة" أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح، في مباراة "كأس التحدي"، في نصف نهائي بطولة الإنتركونتينينتال.

كشف فهد الهريفي، نجم النصر السابق، عن رأيه إزاء عمل الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي، والجدل الذي أثاره ماجد عبد الله، أسطورة النادي، على خلفية زيارته خلال الساعات الماضية.

يستعد الاتحاد العربي لكرة القدم، نحو الإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من بطولة كأس الأندية العربية، والتي ستشهد مشاركة فريقين من السعودية.

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أثار البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشباب، جدلًا واسعًا، باتخاذ قرار مغادرة النادي بشكل مفاجئ، والتوجه إلى إنجلترا، من أجل تدريب فريق وولفرهامبتون.

لا يزال معسكر المنتخب السعودي، ينقل أنباء مقلقة للجماهير، في ظل استعداد الأخضر للمشاركة في النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، والتي تقام بدولة الكويت، في الفترة بين 21 ديسمبر، وحتى 3 يناير.