"ماجد عبد الله تغير ولن أقبل دعوة النصر" .. فهد الهريفي يرد على جدل أسطورة النادي بعد إشادته بعمل الإدارة

ماذا قال فهد الهريفي عن ماجد عبد الله؟

كشف فهد الهريفي، نجم النصر السابق، عن رأيه إزاء عمل الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي، والجدل الذي أثاره ماجد عبد الله، أسطورة النادي، على خلفية زيارته خلال الساعات الماضية.

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وبات ماجد عبد الله في مرمى انتقادات جماهير النصر، بعد زيارة مقر النادي، حيث خرج مشيدًا بالتطور الكبير في الديكورات وأماكن المعسكرات، عكس ما كان عليه الوضع إبان فترة ممارسة كرة القدم، مضيفًا أن المدير التنفيذي رائع جدًا والعاملون في النادي، في إشارة إلى فينجا ورائد إسماعيل، اللذين يواجهان هجومًا كبيرًا من قِبل الجماهير النصراوية.

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وقال الهريفي، عبر برنامج "رياضة سكوب"، "ماجد عبد الله له طريقه وخطى أخذها، رجل لديه إعلانات وحضور، يظهر في المباريات والندوات والتدشينات، رغم أن انتقاداته في البداية عن جويدو، ولكن ليس معنى ذلك أنه ذهب للنادي من أجل جويدو مثلًا، يمكن سياسة جديدة من الإدارة باستقطاب النجوم القدامى، وأنا لو وجهت لي الدعوة فلن أذهب لنادي النصر، لأنه معروف خطي وطريقتي".

وأضاف الهريفي "ما أقدم عليه ماجد قد يكون لديه رأي ثانٍ، حضوره تغير عن السنوات الثلاث الماضية، صار يحضر كثيرًا، وهذا شيء جيد لتاريخه واسمه الكبير، تعرف اللاعبين القدامى ما استفادوا، وأتمنى أن يستفيدوا كثيرًا، على أيامنا، لم تكن هناك صور كثيرة، الآن ديكورات وأشياء وتحف وبطولات، النادي تغير كثيرًا. ماجد قليل الانتقادات، وسياسته (أنا أعشق النصر، أريد أن أكون معه في انتصاراته وهزائمه)، ولا يريد إدخال نفسه في صراعات".

GOAL

ونوه الهريفي بأن جويدو لا يزال بحاجة لوقت طويل لإصلاح كثير من الأخطاء داخل النادي، مضيفًا أنه كان متفائلًا في البداية معه، ثم كثر الكلام عن جويدو، وصاروا يخرجون الحرس القديم الذي كانوا يستفيدون من بعض المناديب، وصار الصوت عاليًا، وأخطاء وتحميل شيء لا يحتمل، والمشكلة أنها داخل الملعب، وبيد مدرب وفكر، وليس موضوع جويدو، هو عنده أخطاء بسيطة، ولكنه يشاهد أخطاء مهولة".