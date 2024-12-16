"تدخل شخصيات نصراوية تسبب في الخسارة أمام الهلال" .. فهد الهريفي يكشف المفاجآت حول نهائي كأس الملك 1989

الهلال فاز بكأس الملك بعد الفوز على النصر (3-0)..

كشف فهد الهريفي، نجم النصر السابق، عن كواليس مفاجئة وراء الخسارة الثقيلة التي مني بها فريق الكرة أمام الهلال، في نهائي بطولة كأس الملك عام 1989، والتي شهدت فوز الأزرق باللقب بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

وتأهل النصر إلى نهائي كأس الملك 1989، بعد مشوار صعب، حقق خلاله فوزًا على حامل اللقب، الاتحاد، في دور الـ16، كما اكتسح هجر في ربع النهائي، وتجاوز عقبة الأهلي في نصف النهائي، فيما تلقت كتيبة المدرب جويل سانتانا، وقتها، خسارة كبيرة أمام الهلال في النهائي، بنتيجة (3-0)، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وقال الهريفي، عبر برنامج "رياضة سكوب"، إن تدخل شخصيتين نصراويتين، ساهم في خسارة الفريق لنهائي كأس الملك، مضيفًا أن النصر كان في قمة عطائه ومستوياته في ذلك الوقت، بينما كان الهلال في أسوأ حالاته، ورغم ذلك فاز على النصر، رغم المرتدات والفرص الضائعة.

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وأضاف "اثنان نصراويان، من داخل وخارج الملعب، تدخلا في طريقة المدرب جويل سانتانا، ولم يتعظا من مباراة الأهلي، التي قدم النصر فيها أداءً سيئًا في الشوط الأول، وكان يفترض أن يخسر بـ4 أو 5 أهداف، ولكن عندما عاد المدرب لخطته، فاز النصر (3-1) - في نصف النهائي -، وتم تعديل التشكيل رغمًا عن المدرب، والنصر خسر أمام الهلال، بعدما فاز في مواجهات قوية خلال طريقه بالبطولة".

وتوج الهلال - حينها - باللقب السادس في تاريخه بكأس الملك، بعد الفوز على النصر، بثلاثية حملت توقيع حسين الحبشي (هدفين) وعبد الرحمن التخيفي، فيما توج ماجد عبد الله، أسطورة النصر، بلقب هداف البطولة، برصيد 5 أهداف.