لويس كاسترو يقود الشباب؟ .. "تكتيك" مدرب النصر السابق يمنعه من خلافة فيتور بيريرا

بعد رحيل كاسترو عن النصر في سبتمبر..

أثار البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشباب، جدلًا واسعًا، باتخاذ قرار مغادرة النادي بشكل مفاجئ، والتوجه إلى إنجلترا، من أجل تدريب فريق وولفرهامبتون.

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وقررت إدارة وولفرهامبتون، إقالة المدرب جاري أونيل، بعد خسارته أمام إبسويتش تاون، السبت، بنتيجة (1-2)، ليحقق الخسارة الرابعة على التوالي، في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز التاسع عشر، وقبل الأخير، برصيد 9 نقاط من 16 مباراة.

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وكشف الناقد الرياضي عماد السالمي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، عن رأيه حول فكرة تعاقد الشباب مع البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني السابق للنصر، لقيادة الفريق خلفًا لبيريرا، باعتباره غير مرتبط بأي نادٍ، منذ رحيله عن فارس نجد في سبتمبر الماضي.

وقال السالمي، إن كاسترو لا يصلح لتدريب الشباب، بسبب إصراره على طريقة لعب لا تناسب الفريق، موضحًا "من الطبيعي أن يمنح كاسترو معاملة مختلفة لكريستيانو رونالدو، وهذا أمر طبيعي مع أسماء كبار مثله ومثل ليونيل ميسي، ولكن لويس أيضًا يعتمد على لعبة البناء من الخلف، وهذا ليس وقتها في الشباب، هو (كاسترو) مبالغ في البناء من الخلف، وكان يغضب على لاعبي النصر في التدريبات، إذا ما بنوا من الخلف، ولذلك أستبعد خيار كاسترو لتدريب الشباب في المرحلة المُقبلة".

وفي سياق متصل، رفض السالمي أيضًا، فكرة التعاقد مع الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب الفتح والاتحاد الأسبق، قائلًا إن طريقة رحيل بيليتش عن الفتح قبل بداية الموسم لم تكن جيدة، مثلما فعل بيريرا مع الشباب.

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وتمكن فيتور بيريرا من قيادة الشباب للمركز السادس في جدول دوري روشن السعودي، بعد مرور 13 جولة، برصيد 23 نقطة، فيما يستعد الليوث لمقابلة الفيحاء في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في 6 يناير المُقبل.